Руслан Кравченко настаивает на пожизненном заключении по делу об убийстве 16-летнего Матерухина на столичном фуникулере

Дело об убийстве 16-летнего Максима Матерухина рассмотрели в Киевском апелляционном суде .

В Киевском апелляционном суде состоялось первое заседание по делу об убийстве 16-летнего Максима Матерухина, которое произошло на станции киевского фуникулера. Об этом заявил Генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Он отметил: «Позиция прокуратуры неизменна: пожизненное лишение свободы». Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Шевченковский районный суд Киева 22 сентября назначил пожизненное заключение Артему Косову. Тогда сторону обвинения в суде представлял лично Генпрокурор Руслан Кравченко. Комментируя пожизненный приговор, он заявил: «жизнь ребенка нельзя сопоставить с любым сроком заключения».

В начале судебного разбирательства обвиняемый, Артем Косов, и его защита подали ходатайство о переводе дела в закрытый режим, в частности просили запретить фото- и видеофиксацию для СМИ. Суд отказал в удовлетворении этого ходатайства, поддержав аргументы стороны государственного обвинения и адвокатов потерпевших.

«Это общественно резонансное дело. И я убежден: общество имеет право знать, что происходит в суде», — подчеркнул Генпрокурор.

Защита обжалует приговор суда первой инстанции от 22 сентября 2025 года. В то же время Кравченко заявил, что приговор Шевченковского районного суда является законным и полностью обоснованным.

По словам Генерального прокурора, на протяжении всего судебного процесса обвиняемый не проявил раскаяния или осознания содеянного. Во время рассмотрения дела он предоставляет противоречивые версии событий. В частности, на видео с бодикамер полиции обвиняемый заявлял, что решил применить прием, тогда как в суде озвучил версию о случайном падении, а впоследствии — о якобы толчке со стороны третьего лица.

Так Кравченко отметил, что свидетели подтвердили умышленный характер действий. Выводы комплексных судебно-медицинской, медико-криминалистической и трассологической экспертиз свидетельствуют, что телесные повреждения были нанесены в результате целенаправленных действий обвиняемого. Версия о неосторожности или случайности исключена.

«В этом деле нет «серых зон». Есть убитый ребенок. И должна быть ответственность, от которой не уйти ни одной новой версией», — резюмировал Руслан Кравченко.

