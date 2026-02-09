  1. В Украине

Руслан Кравченко настаивает на пожизненном заключении по делу об убийстве 16-летнего Матерухина на столичном фуникулере

19:02, 9 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Дело об убийстве 16-летнего Максима Матерухина рассмотрели в Киевском апелляционном суде .
Руслан Кравченко настаивает на пожизненном заключении по делу об убийстве 16-летнего Матерухина на столичном фуникулере
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киевском апелляционном суде состоялось первое заседание по делу об убийстве 16-летнего Максима Матерухина, которое произошло на станции киевского фуникулера. Об этом заявил Генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Он отметил: «Позиция прокуратуры неизменна: пожизненное лишение свободы». Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Шевченковский районный суд Киева 22 сентября назначил пожизненное заключение Артему Косову. Тогда сторону обвинения в суде представлял лично Генпрокурор Руслан Кравченко. Комментируя пожизненный приговор, он заявил: «жизнь ребенка нельзя сопоставить с любым сроком заключения».

В начале судебного разбирательства обвиняемый, Артем Косов, и его защита подали ходатайство о переводе дела в закрытый режим, в частности просили запретить фото- и видеофиксацию для СМИ. Суд отказал в удовлетворении этого ходатайства, поддержав аргументы стороны государственного обвинения и адвокатов потерпевших.

«Это общественно резонансное дело. И я убежден: общество имеет право знать, что происходит в суде», — подчеркнул Генпрокурор.

Защита обжалует приговор суда первой инстанции от 22 сентября 2025 года. В то же время Кравченко заявил, что приговор Шевченковского районного суда является законным и полностью обоснованным.

По словам Генерального прокурора, на протяжении всего судебного процесса обвиняемый не проявил раскаяния или осознания содеянного. Во время рассмотрения дела он предоставляет противоречивые версии событий. В частности, на видео с бодикамер полиции обвиняемый заявлял, что решил применить прием, тогда как в суде озвучил версию о случайном падении, а впоследствии — о якобы толчке со стороны третьего лица.

Так Кравченко отметил, что свидетели подтвердили умышленный характер действий. Выводы комплексных судебно-медицинской, медико-криминалистической и трассологической экспертиз свидетельствуют, что телесные повреждения были нанесены в результате целенаправленных действий обвиняемого. Версия о неосторожности или случайности исключена.

«В этом деле нет «серых зон». Есть убитый ребенок. И должна быть ответственность, от которой не уйти ни одной новой версией», — резюмировал Руслан Кравченко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд убийство апелляция подозреваемый Руслан Кравченко

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Законопроект о подборе на должность Главы ГСА требует доработки: замечания Комитета

Законопроект о совершенствовании конкурса на должность Главы ГСА соответствует международным обязательствам Украины и стандартам ЕС, хотя требует доработки в части сроков подготовки конкурсной документации.

Рада готовит новые правила для обрученных: за отказ от брака заставят платить

Проект Гражданского Кодекса предлагает возмещать моральный вред.

Судьи поставили под сомнение законопроект Галины Третьяковой, который ограничивает вознаграждение судей

Почему законопроект Галины Третьяковой о справедливой системе оплаты труда вызвал критику со стороны представителей судебной власти.

Брака в 14 лет не будет, но с 16 — по решению суда: альтернативный проект Гражданского кодекса

Альтернативный проект предусматривает возможность заключения брака лицами с 16 лет только по решению суда.

Нотариальная палата требует от Минюста перейти на электронный акт

Инициированные изменения позволят сократить технические ошибки, предотвратят потери прав клиентов, штрафы и бумажный хаос.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]