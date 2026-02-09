  1. В Україні

Руслан Кравченко наполягає на довічному ув’язненні у справі про вбивство 16-річного Матерухіна на столичному фунікулері

19:02, 9 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Справу про вбивство 16-річного Максима Матерухіна розглянули в Київському апеляційному суді.
Руслан Кравченко наполягає на довічному ув’язненні у справі про вбивство 16-річного Матерухіна на столичному фунікулері
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Київському апеляційному суді відбулося перше засідання у справі про вбивство 16-річного Максима Матерухіна, яке сталося на станції київського фунікулера. Про це заявив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Він зазначив: «Позиція прокуратури незмінна: довічне позбавлення волі». Як раніше писала «Судово-юридична газета», Шевченківський районний суд Києва 22 вересня призначив довічне ув'язнення Артему Косову. Тоді сторону обвинувачення у суді представляв особисто Генпрокурор Руслан Кравченко. Коментуючи довічний вирок, він заявив: «життя дитини не можна співставити з будь-яким терміном ув’язнення».

На початку судового розгляду обвинувачений, Артем Косов, та його захист подали клопотання про переведення справи у закритий режим, зокрема просили заборонити фото- та відеофіксацію для медіа. Суд відмовив у задоволенні цього клопотання, підтримавши аргументи сторони державного обвинувачення та адвокатів потерпілих.

«Це суспільно резонансна справа. І я переконаний: суспільство має право знати, що відбувається в суді», – наголосив Генпрокурор.

Захист оскаржує вирок суду першої інстанції від 22 вересня 2025 року. Водночас Кравченко заявив, що вирок Шевченківського районного суду є законним і повністю обґрунтованим.

За словами Генерального прокурора, протягом усього судового процесу обвинувачений не виявив каяття або усвідомлення скоєного. Під час розгляду справи він надає суперечливі версії подій. Зокрема, на відео з бодікамер поліції обвинувачений заявляв, що вирішив застосувати прийом, тоді як у суді озвучив версію про випадкове падіння, а згодом — про нібито поштовх з боку третьої особи.

Так Кравченко зазначив, що свідки підтвердили умисний характер дій. Висновки комплексних судово-медичної, медико-криміналістичної та трасологічної експертиз свідчать, що тілесні ушкодження були завдані внаслідок цілеспрямованих дій обвинуваченого. Версію про необережність або випадковість виключено.

«У цій справі немає «сірих зон».Є вбита дитина. І повинна бути відповідальність, від якої не втекти жодною новою версією», – резюмував Руслан Кравченко.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд вбивство апеляція підозрюваний Руслан Кравченко

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Законопроєкт про відбір на посаду Голови ДСА потребує доопрацювання: зауваження Комітету

Законопроєкт про вдосконалення конкурсу на посаду Голови ДСА відповідає міжнародним зобов’язанням України та стандартам ЄС, хоча потребує доопрацювання щодо строків підготовки конкурсної документації.

Рада готує нові правила для заручених: за відмову від шлюбу змусять платити

Проєкт Цивільного кодексу пропонує компенсувати моральну шкоду.

Судді поставили під сумнів законопроєкт Галини Третьякової, який обмежує суддівську винагороду

Чому законопроєкт Галини Третьякової про справедливу систему оплати праці викликав критику з боку представників судової влади.

Шлюбу у 14 років не буде, але з 16 — за рішенням суду: альтернативний проєкт Цивільного кодексу

Альтернативний проєкт передбачає можливість одруження осіб від 16 років лише за рішенням суду.

Нотаріальна палата вимагає від Мін’юсту перейти на електронний акт

Ініційовані зміни дозволять скоротити технічні помилки, попередять втрати прав клієнтів, штрафи та паперовий хаос.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]