Руслан Кравченко наполягає на довічному ув’язненні у справі про вбивство 16-річного Матерухіна на столичному фунікулері

Справу про вбивство 16-річного Максима Матерухіна розглянули в Київському апеляційному суді.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Київському апеляційному суді відбулося перше засідання у справі про вбивство 16-річного Максима Матерухіна, яке сталося на станції київського фунікулера. Про це заявив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Він зазначив: «Позиція прокуратури незмінна: довічне позбавлення волі». Як раніше писала «Судово-юридична газета», Шевченківський районний суд Києва 22 вересня призначив довічне ув'язнення Артему Косову. Тоді сторону обвинувачення у суді представляв особисто Генпрокурор Руслан Кравченко. Коментуючи довічний вирок, він заявив: «життя дитини не можна співставити з будь-яким терміном ув’язнення».

На початку судового розгляду обвинувачений, Артем Косов, та його захист подали клопотання про переведення справи у закритий режим, зокрема просили заборонити фото- та відеофіксацію для медіа. Суд відмовив у задоволенні цього клопотання, підтримавши аргументи сторони державного обвинувачення та адвокатів потерпілих.

«Це суспільно резонансна справа. І я переконаний: суспільство має право знати, що відбувається в суді», – наголосив Генпрокурор.

Захист оскаржує вирок суду першої інстанції від 22 вересня 2025 року. Водночас Кравченко заявив, що вирок Шевченківського районного суду є законним і повністю обґрунтованим.

За словами Генерального прокурора, протягом усього судового процесу обвинувачений не виявив каяття або усвідомлення скоєного. Під час розгляду справи він надає суперечливі версії подій. Зокрема, на відео з бодікамер поліції обвинувачений заявляв, що вирішив застосувати прийом, тоді як у суді озвучив версію про випадкове падіння, а згодом — про нібито поштовх з боку третьої особи.

Так Кравченко зазначив, що свідки підтвердили умисний характер дій. Висновки комплексних судово-медичної, медико-криміналістичної та трасологічної експертиз свідчать, що тілесні ушкодження були завдані внаслідок цілеспрямованих дій обвинуваченого. Версію про необережність або випадковість виключено.

«У цій справі немає «сірих зон».Є вбита дитина. І повинна бути відповідальність, від якої не втекти жодною новою версією», – резюмував Руслан Кравченко.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.