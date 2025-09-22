«Життя дитини не можна співставити з будь-яким терміном ув’язнення»: Руслан Кравченко про довічний вирок Косову, де він представляв обвинувачення, відео

Шевченківський райсуд Києва 22 вересня визнав винним Артема Косова у вбивстві Максима Матерухіна на станції київського фунікулера. Його засудили до довічного позбавлення волі. Довічний вирок вбивці батьки, рідні та однокласники хлопця зустріли оплесками.
Сторону обвинувачення у суді представляв особисто Генпрокурор Руслан Кравченко.
23 вересня Максиму Матерухіну мало б виповнитися 18 років.
«Цей день ми довго чекали. Це вдячність людям, які нас підтримували, які з нами йшли до цього переможного кінця. Справедливість настала. І всі почули — довічне. За вбивство нашого сина він отримав те, що заслуговує», — сказала мама Максима Ірина Матерухіна, зазначає Суспільне.
В свою чергу, Руслан Кравченко зауважив, що прокуратура буде далі відстоювати позицію в апеляційній інстанції.
«Сьогодні, після довгих місяців боротьби, ми почули вирок: колишній працівник УДО Косов визнаний винним в умисному вбивстві з хуліганських мотивів Максима Матерухіна. Покарання — довічне позбавлення волі.
Це рішення максимально наближене до справедливості. Максимально наближене, бо життя дитини не можна співставити з будь-яким терміном ув’язнення» – зазначив Генпрокурор.
«Завтра Максим міг святкувати свій день народження. Але цього ніколи не станеться. Косов жорстоко і зухвало забрав у нього життя. Сьогодні саме той день, на який чекали батьки і рідні Максима, його друзі, і все суспільство.
Цей вирок не лише про вбивцю. Він про відновлення довіри до системи правосуддя, про надію на справедливість і про невідворотність покарання за злочини проти дітей», додав Руслан Кравченко.
Він подякував всім, хто підтримував родину Максима у їхній боротьбі.
«Величезна вдячність прокурорам і слідчим за колосальну роботу, суду за неупереджене рішення.
Я переконаний: кожен, хто вбив дитину, повинен отримувати найсуворіше покарання — довічне позбавлення волі. Це моя принципова позиція як Генерального прокурора. Разом з керівниками обласних прокуратур ми й надалі будемо стояти на захисті дітей по всій країні.
Щоб ніхто навіть не смів дивитися в бік дитини з думкою про злочин. Щоб кожен знав: за такий злочин буде лише одне — найсуворіше покарання. Життя дитини – це найвища цінність» – написав Руслан Кравченко.
Фото: Ян Доброносов, Телеграф
