Допомога від держави при народженні дитини за кордоном: як отримати 50 000 гривень

Як отримати допомогу при народженні дитини за кордоном.

Держава оновила умови допомоги при народженні дитини: з 1 січня 2026 року виплата при народженні дитини становить до 50 000 грн, а Пакунок малюка тепер — 8 451 грн. Отримати гроші можна навіть у разі народження дитини за кордоном.

Скільки виплачують

Для дітей, народжених після 1 січня 2026 року, розмір державної допомоги при народженні становить 50 000 грн.

Вартість Пакунка малюка також збільшено — до 8 451 грн.

Як подати заяву

Подати заяву на призначення допомоги може один із батьків або опікун:

онлайн — через застосунок Дія;

офлайн — у будь-якому відділенні Пенсійного фонду України.

Якщо дитина народилася за кордоном

«Якщо дитина народилася за кордоном — просто надайте документи про народження країни перебування до Пенсійного фонду», – вказав Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Також він зазначив, що для дітей на повному державному утриманні гроші відкладають на депозит, до якого нададуть доступ при досягненні повноліття.

Важливо знати

Для дітей, народжених до 1 січня 2026 року, розмір допомоги становить 41 280 грн: 10 320 грн виплачують одноразово, решту — щомісяця протягом трьох років.

