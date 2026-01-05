  1. В Украине

Помощь от государства при рождении ребенка за границей: как получить 50 000 гривен

16:00, 5 января 2026
Как получить помощь при рождении ребенка за границей.
Государство обновило условия помощи при рождении ребенка: с 1 января 2026 года выплата при рождении ребенка составляет до 50 000 грн, а Пакет малыша теперь — 8 451 грн. Получить деньги можно даже в случае рождения ребенка за границей.

Сколько выплачивают

Для детей, рожденных после 1 января 2026 года, размер государственной помощи при рождении составляет 50 000 грн.

Стоимость Пакета малыша также увеличена — до 8 451 грн.

Как подать заявление

Подать заявление на назначение помощи может один из родителей или опекун:

  • онлайн — через приложение Дия;
  • офлайн — в любом отделении Пенсионного фонда Украины.

Если ребенок родился за границей

«Если ребенок родился за границей — просто предоставьте документы о рождении страны пребывания в Пенсионный фонд», — указал Первый вице-премьер-министр Украины — Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Также он отметил, что для детей на полном государственном обеспечении деньги откладываются на депозит, доступ к которому будет предоставлен по достижении совершеннолетия.

Важно знать

Для детей, рожденных до 1 января 2026 года, размер помощи составляет 41 280 грн: 10 320 грн выплачивают единовременно, остальное — ежемесячно в течение трех лет.

деньги дети Украина денежная помощь

