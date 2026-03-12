  1. В Украине

Ощадбанк вернул инкассаторские автомобили, задержанные в Венгрии — фото

21:03, 12 марта 2026
После возвращения инкассаторских автомобилей зафиксирован ряд повреждений оборудования.
Фото: facebook.com/oschadbank
В четверг, 12 марта, инкассаторские автомобили Ощадбанка, которые были незаконно задержаны в Венгрии, уже переданы представителям банка и украинским дипломатам. Об этом банк сообщил на своей странице в Facebook.

«Авто, как и часть личных вещей семи сотрудников инкассаторской бригады, наконец возвращены Национальной налоговой и таможенной администрацией Венгрии (NAV) законным владельцам.

Ощадбанк выражает благодарность Министерству иностранных дел Украины, Посольству Украины в Венгрии и Министерству внутренних дел Украины за содействие в возвращении имущества банка и его сотрудников», — говорится в заявлении.

Также там добавили, что после возвращения инкассаторских автомобилей зафиксирован ряд повреждений оборудования. Юридические представители Ощадбанка на месте провели детальную фиксацию всех выявленных неисправностей.

«После возвращения автомобилей в Украину будет проведена оценка нанесенного ущерба.

В то же время денежные средства и ценности в объеме 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 кг банковского золота все еще остаются незаконно задержанными в Венгрии.

Ощадбанк продолжит последовательно отстаивать свои права в рамках ранее объявленной стратегии: защита интересов своих сотрудников и возвращение ценностей, принадлежащих государственному банку. Определенный перечень юридических шагов уже осуществлен.

Ощадбанк настаивает на законности осуществления перевозок в соответствии со всеми нормами международного права и законности своих прав на изъятые денежные средства и ценности», — добавили в банке.

Фото: facebook.com/oschadbank

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», инкассаторов Ощадбанка, ранее задержанных в Будапеште, уже встретили на границе — они вернулись на территорию Украины. Однако, как сообщила пресс-служба банка, транспорт и имущество банка до сих пор остаются задержанными.

Напомним, глава МИД Андрей Сибига заявлял, что венгерские власти «фактически взяли в заложники семерых граждан Украины» — работников государственного Сбербанка при перевозке наличных денег между Австрией и Украиной.

Национальная полиция сообщила об открытии уголовных производств по факту угона граждан Украины и служебного автомобиля АО «Ощадбанк» на территории Венгрии.

Добавим, глава Национального банка Украины Андрей Пышный сообщил, что сейчас все усилия сосредоточены на том, чтобы подобный инцидент получил надлежащую правовую оценку и ответ со стороны европейского сообщества.

