Венгрия фактически взяла в заложники 7 инкассаторов Ощадбанка с деньгами и золотом – Сибига

В Будапеште остановили автомобили Ощадбанка, перевозившие валюту и банковские металлы в рамках международного соглашения с австрийским банком, местонахождение сотрудников банка пока неизвестно.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что венгерские власти «фактически взяли в заложники семерых граждан Украины» – сотрудников государственного Ощадбанка – во время перевозки наличных между Австрией и Украиной.

По словам Сибиги, инцидент произошел в Будапеште. Он отметил, что украинцев удерживают без объяснения причин, а их состояние и возможность связи с ними пока неизвестны. Сотрудники банка управляли двумя инкассаторскими автомобилями, которые следовали транзитом между Австрией и Украиной и перевозили наличные в рамках регулярного обслуживания между государственными банками.

Глава МИД заявил, что фактически речь идет о захвате заложников и похищении средств. По его словам, если это та самая «сила», о которой ранее говорил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, то это «сила преступной группировки». Сибига назвал ситуацию государственным терроризмом и рэкетом.

«Мы уже направили официальную ноту с требованием немедленно освободить наших граждан. Мы также обратимся к Европейскому Союзу с призывом дать четкую правовую оценку незаконным действиям Венгрии – захвату заложников и ограблению», – добавил министр.

В пресс-службе Ощадбанка сообщили: «5 марта 2026 года два автомобиля инкассаторской службы Ощадбанка, которые сопровождались 7 сотрудниками инкассаторской бригады, были безосновательно задержаны в Венгрии при осуществлении регулярной перевозки иностранной валюты и банковских металлов между Райффазен банком Австрия и Ощадбанком Украина. Согласно данным GPS-сигнала, незаконно задержанные автомобили Ощадбанка в настоящее время находятся в центре Будапешта, вблизи одной из силовых структур Венгрии. Местонахождение автомобилей подтверждено представителями посольства Украины в Венгрии и Министерства иностранных дел Украины. Местонахождение сотрудников Ощадбанка в настоящее время неизвестно».

В Ощадбанке отметили, что перевозка средств и ценностей осуществлялась в рамках международного соглашения с Райффайзен Банком Австрия. Груз был оформлен в соответствии с международными правилами перевозок и действующими европейскими таможенными процедурами.

По данным банка, в задержанных автомобилях находились ценности на сумму 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 килограммов золота.

Ощадбанк требует немедленного освобождения своих сотрудников и возвращения имущества в Украину. Руководство банка находится в контакте с Министерством иностранных дел Украины и правоохранительными органами для координации дальнейших действий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.