Имеет ли власть право сокращать льготы пенсионерам: суд США рассматривает дело, которое длится 20 лет

В Верховном суде Гавайев в третий раз рассматривают длительное судебное дело о медицинском страховании бывших государственных служащих. Иск, поданный почти два десятилетия назад, может повлиять примерно на 100 тысяч пенсионеров штата. Об этом сообщает Courthouse News.

В чем суть конфликта

Бывшие работники государственного сектора заявляют, что власти штата нарушили гарантии, закрепленные в Конституции. В документе прямо указано: накопленные пенсионные выплаты и связанные с ними льготы не могут быть уменьшены или ограничены.

Пенсионеры утверждают, что это правило нарушили в 2003 году, когда правительство изменило систему медицинского страхования. После реформы:

выросли доплаты за лечение;

повысились обязательные взносы;

увеличились собственные расходы пациентов на медицинские услуги.

По словам истцов, в результате тысячи пенсионеров начали тратить значительно больше средств на лечение.

Власти штата, в свою очередь, настаивают: льготы фактически не сокращались, а система лишь была пересмотрена.

Почему дело длится так долго

Иск подали еще в 2006 году. Через десять лет, в 2016 году, Верховный суд Гавайев принял важное решение: медицинские льготы пенсионеров также защищены конституцией штата.

После этого дело вернули в суд нижестоящей инстанции для детального рассмотрения. Процесс продолжался несколько лет и завершился в январе 2024 года. Судья встал на сторону штата и отказал истцам в компенсации.

Теперь пенсионеры обжалуют это решение в высшей судебной инстанции.

От вердикта зависит, придется ли властям компенсировать пенсионерам дополнительные расходы на медицину, которые они оплачивали на протяжении многих лет.

