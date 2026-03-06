Почему на станциях киевской подземки может появляться вода — в метрополитене назвали причины

Киевлян предупредили, что на станциях метрополитена иногда могут появляться мокрые пятна или локальные протечки. В КГГА рассказали, с чем это связано.

В частности, в метрополитене объясняют: такое явление может возникать во время таяния снега, сильных дождей или резких изменений температуры.

Почему в метро появляется влага

Большинство станций метро являются подземными, поэтому их инфраструктура постоянно взаимодействует с окружающей средой, в частности с грунтовыми водами.

Основные причины появления влаги:

таяние снега и сильные осадки, которые повышают уровень грунтовых вод;

резкие изменения температуры, вызывающие образование конденсата на подземных конструкциях;

особенности эксплуатации подземных сооружений — вибрации от движения поездов, температурные колебания и постепенный износ гидроизоляции.

Из-за этого в отдельных местах возможно локальное проникновение талой, дождевой или грунтовой воды.

На предприятии подчеркивают, что все станции метро находятся в надлежащем техническом состоянии, а безопасность движения поездов и перевозки пассажиров обеспечена. Мокрые пятна или локальные протечки являются распространенной особенностью подземных сооружений в разных городах мира.

Как в метро устраняют протечки

В Киевском метрополитене сообщают, что работы по ликвидации течей и мокрых пятен проводятся постоянно. Специалисты регулярно контролируют места возможных протечек и устраняют их в рамках планового обслуживания.

Ремонт выполняют изнутри сооружения, без доступа к внешним конструкциям. Это усложняет работы, но не влияет на безопасность эксплуатации метро.

В зависимости от ситуации применяют различные методы:

современные гелевые растворы;

полимерные композитные материалы;

металлические лотки для контролируемого отвода воды.

Кроме того, метро оборудовано системами откачки грунтовых и дождевых вод. Вода, которая попадает в подземные сооружения, отводится по специальным каналам и откачивается насосами в городскую дренажную сеть.

Специалисты регулярно проверяют состояние инженерных систем и насосного оборудования, чтобы обеспечить их бесперебойную работу.

Что происходит на станции «Ипподром»

На станции Ипподром специалисты проводят технические обследования подвесного потолка, особенно в периоды сезонных изменений температуры.

В случае появления конденсата выполняют проветривание пространства за потолком. Для этого временно демонтируют отдельные элементы подвесной конструкции.

Именно поэтому пассажиры могут видеть открытые технические отверстия — через них специалисты получают доступ к пространству за потолком для проведения проверок.

После завершения работ часть отверстий закроют, а часть оборудуют вентиляционными решетками, которые будут обеспечивать постоянную вентиляцию пространства за подвесным потолком.