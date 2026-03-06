  1. В Украине

Почему на станциях киевской подземки может появляться вода — в метрополитене назвали причины

10:52, 6 марта 2026
Мокрые пятна или локальные протечки могут появляться во время таяния снега, сильных дождей или резких изменений температуры.
Киевлян предупредили, что на станциях метрополитена иногда могут появляться мокрые пятна или локальные протечки. В КГГА рассказали, с чем это связано.

В частности, в метрополитене объясняют: такое явление может возникать во время таяния снега, сильных дождей или резких изменений температуры.

Почему в метро появляется влага

Большинство станций метро являются подземными, поэтому их инфраструктура постоянно взаимодействует с окружающей средой, в частности с грунтовыми водами.

Основные причины появления влаги:

  • таяние снега и сильные осадки, которые повышают уровень грунтовых вод;
  • резкие изменения температуры, вызывающие образование конденсата на подземных конструкциях;
  • особенности эксплуатации подземных сооружений — вибрации от движения поездов, температурные колебания и постепенный износ гидроизоляции.

Из-за этого в отдельных местах возможно локальное проникновение талой, дождевой или грунтовой воды.

На предприятии подчеркивают, что все станции метро находятся в надлежащем техническом состоянии, а безопасность движения поездов и перевозки пассажиров обеспечена. Мокрые пятна или локальные протечки являются распространенной особенностью подземных сооружений в разных городах мира.

Как в метро устраняют протечки

В Киевском метрополитене сообщают, что работы по ликвидации течей и мокрых пятен проводятся постоянно. Специалисты регулярно контролируют места возможных протечек и устраняют их в рамках планового обслуживания.

Ремонт выполняют изнутри сооружения, без доступа к внешним конструкциям. Это усложняет работы, но не влияет на безопасность эксплуатации метро.

В зависимости от ситуации применяют различные методы:

  • современные гелевые растворы;
  • полимерные композитные материалы;
  • металлические лотки для контролируемого отвода воды.

Кроме того, метро оборудовано системами откачки грунтовых и дождевых вод. Вода, которая попадает в подземные сооружения, отводится по специальным каналам и откачивается насосами в городскую дренажную сеть.

Специалисты регулярно проверяют состояние инженерных систем и насосного оборудования, чтобы обеспечить их бесперебойную работу.

Что происходит на станции «Ипподром»

На станции Ипподром специалисты проводят технические обследования подвесного потолка, особенно в периоды сезонных изменений температуры.

В случае появления конденсата выполняют проветривание пространства за потолком. Для этого временно демонтируют отдельные элементы подвесной конструкции.

Именно поэтому пассажиры могут видеть открытые технические отверстия — через них специалисты получают доступ к пространству за потолком для проведения проверок.

После завершения работ часть отверстий закроют, а часть оборудуют вентиляционными решетками, которые будут обеспечивать постоянную вентиляцию пространства за подвесным потолком.

