Адвокатка купила костюм в Instagram и подала в суд из-за нитки возле кармана — кто выиграл спор

Женщина заметила дефект — нитку возле кармана — и захотела вернуть деньги, но суды ей отказали.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Адвокатка из Днепропетровщины подала в суд из-за костюма, купленного в Instagram-магазине.

После обмена товара она решила вернуть его и потребовала деньги назад, указывая на недостаток — нитку возле кармана. Продавец отказался принимать товар, заявив о повреждении.

Суды двух инстанций стали на сторону продавца: покупательница не доказала, что дефект существовал до момента получения костюма.

Обстоятельства дела №182/2377/24

Женщина заказала через страницу интернет-магазина в Instagram классический бежевый костюм. Она оплатила часть стоимости заранее, а остальную — при получении посылки.

После примерки костюм не подошел по размеру. Стороны договорились об обмене, и покупательнице отправили другой костюм.

Однако и этот вариант ее не устроил. Она решила вернуть товар и получить деньги назад, ссылаясь на то, что костюм не соответствует ожиданиям по фасону, размеру и качеству.

Продавец отказался принять возврат, объяснив это тем, что товар поврежден — на кармане якобы был надрыв.

Когда костюм вернули покупательнице, в отделении почты составили акт осмотра. В нем указали, что разрывов возле кармана нет, но торчит нитка.

После этого женщина обратилась в суд. Она просила взыскать с ответчиков 2851 грн материального ущерба, 20 тыс. грн морального вреда, расходы на правовую помощь.

Решение суда первой инстанции

Никопольский горрайонный суд отказал в удовлетворении иска.

Суд отметил, что покупательница получила товар в отделении почты и не зафиксировала никаких повреждений при приеме. Следовательно, она не доказала, что недостаток возник до передачи товара.

Кроме того, с нее взыскали 3000 грн расходов на правовую помощь в пользу ответчицы.

Что решил апелляционный суд

Истец подала апелляцию, настаивая, что суд безосновательно предположил ее вину в повреждении товара.

Однако Днепровский апелляционный суд согласился с решением суда первой инстанции.

Коллегия судей указала: при получении костюма покупательница не зафиксировала никаких дефектов, поэтому невозможно установить, что нитка или расхождение шва возникли еще до передачи товара.

По закону именно потребитель должен доказать, что недостаток товара существовал на момент его получения или возник по причинам, которые существовали до этого.

Поскольку таких доказательств истец не предоставила, оснований для расторжения договора и возврата денег суд не установил.

Апелляционный суд также частично удовлетворил заявление ответчицы о компенсации расходов на адвоката.

С истца взыскали 3000 грн расходов на правовую помощь, понесенных во время рассмотрения дела в апелляционной инстанции.

Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, а решение суда первой инстанции — без изменений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.