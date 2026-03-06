  1. Судова практика
Адвокатка купила костюм в Instagram і подала до суду через нитку біля кишені — хто виграв спір

14:40, 6 березня 2026
Жінка помітила дефект — нитку біля кишені — й захотіла повернути гроші, але суди їй відмовили.
Адвокатка з Дніпропетровщини подала до суду через костюм, куплений у Instagram-магазині.

Після обміну товару вона вирішила повернути його та вимагала гроші назад, вказуючи на недолік — нитку біля кишені. Продавець відмовився приймати товар, заявивши про пошкодження.

Суди двох інстанцій стали на бік продавця: покупчиня не довела, що дефект існував до моменту отримання костюма.

Обставини справи №182/2377/24

Жінка замовила через сторінку інтернет-магазину в Instagram класичний бежевий костюм. Вона сплатила частину вартості наперед, а решту — під час отримання посилки.

Після примірки костюм не підійшов за розміром. Сторони домовилися про обмін, і покупчині надіслали інший костюм.

Однак і цей варіант її не влаштував. Вона вирішила повернути товар та отримати назад гроші, посилаючись на те, що костюм не відповідає очікуванням за фасоном, розміром і якістю.

Продавець відмовився прийняти повернення, пояснивши це тим, що товар пошкоджений — на кишені нібито був надрив.

Коли костюм повернули покупчині, у відділенні пошти склали акт огляду. У ньому зазначили, що розривів біля кишені немає, але стирчить нитка.

Після цього жінка звернулася до суду. Вона просила стягнути з відповідачів 2851 грн матеріальної шкоди, 20 тис. грн моральної шкоди, витрати на правничу допомогу.

Рішення суду першої інстанції

Нікопольський міськрайонний суд відмовив у задоволенні позову.

Суд зазначив, що покупчиня отримала товар у відділенні пошти та не зафіксувала жодних пошкоджень під час приймання. Відтак вона не довела, що недолік виник до передачі товару.

Крім того, з неї стягнули 3000 грн витрат на правничу допомогу на користь відповідачки.

Що вирішив апеляційний суд

Позивачка подала апеляцію, наполягаючи, що суд безпідставно припустив її вину у пошкодженні товару.

Однак Дніпровський апеляційний суд погодився з рішенням першої інстанції.

Колегія суддів зазначила: під час отримання костюма покупчиня не зафіксувала жодних дефектів, а отже неможливо встановити, що нитка або розходження шва виникли ще до передачі товару.

За законом саме споживач має довести, що недолік товару існував на момент його отримання або виник з причин, які існували до цього.

Оскільки таких доказів позивачка не надала, підстав для розірвання договору та повернення коштів суд не встановив.

Апеляційний суд також частково задовольнив заяву відповідачки про компенсацію витрат на адвоката.

З позивачки стягнули 3000 грн витрат на правничу допомогу, понесених під час розгляду справи в апеляційній інстанції.

Апеляційна скарга залишена без задоволення, а рішення суду першої інстанції — без змін.

