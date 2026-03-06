  1. В Україні

ВАКС призначив судді з Одеси 6 років ув’язнення за отримання 4 тисяч доларів хабаря

19:35, 6 березня 2026
Вищий антикорупційний суд визнав суддю одного з районних судів Одеси винним в отриманні 4 тисяч доларів хабаря за ухвалення рішення у цивільній справі.
ВАКС призначив судді з Одеси 6 років ув’язнення за отримання 4 тисяч доларів хабаря
Колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила вирок, яким суддю одного з районних судів Одеси визнано винним в отриманні неправомірної вигоди у розмірі 4 тисяч доларів США. Про це повідомляє САП.

Суд встановив, що обвинувачений вчинив кримінальне правопорушення, передбачене частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Відповідно до вироку, суддю засуджено до шести років позбавлення волі.

Крім того, йому заборонено обіймати посади в органах державної влади протягом трьох років. Також суд постановив частково конфіскувати належне йому майно, зокрема автомобіль Audi Q8 та житловий будинок.

Вирок набуде законної сили через 30 днів із моменту його проголошення, якщо протягом цього часу його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

За матеріалами справи, 29 березня 2023 року суддю викрили детективи НАБУ спільно з СБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП одразу після отримання коштів. За даними слідства, 4 тисячі доларів США він отримав за ухвалення рішення у цивільній справі на користь одного з громадян.

