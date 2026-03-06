Гетманцев предлагает отменить ограничения на увольнение военнослужащих, которые воспитывают детей с инвалидностью

Законопроект предлагает убрать норму, из-за которой военнослужащие не могут уволиться со службы, если ребенка воспитывает мать.

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил о подготовке законопроекта, который должен изменить правила увольнения военнослужащих со службы для ухода за ребенком с инвалидностью.

По словам депутата, к нему все чаще обращаются матери детей с инвалидностью, отцы которых служат в армии. Они жалуются, что фактически остаются один на один с уходом за ребенком.

Причиной этого, по словам Гетманцева, является действующая формулировка статьи 26 закона Украины «О воинской обязанности и военной службе». Сейчас военнослужащий может быть уволен со службы из-за воспитания ребенка с инвалидностью только «в случае отсутствия других лиц, обязанных его воспитывать».

«Фактически это означает: если мама есть — отец-военнослужащий не имеет права на увольнение. То есть вся нагрузка по уходу полностью переложена на мать», — отметил депутат.

Он также обратил внимание, что гражданские лица могут получить отсрочку от мобилизации для ухода за ребенком с инвалидностью без такого требования.

«Почему военнослужащий не имеет права быть рядом со своим ребенком в критический момент его жизни? Почему те, кто уже на службе, оказываются в худших условиях, чем те, кто еще не был мобилизован?» — отметил Гетманцев.

По его словам, поданный на регистрацию законопроект предлагает исключить из действующей нормы указанное ограничение, которое сейчас сдерживает право военнослужащих на увольнение со службы.

Депутат также призвал коллег в парламенте поддержать инициативу и присоединиться к подписанию законопроекта.

На момент публикации проект закона еще не появился на сайте Верховной Рады и не получил регистрационного номера.

