  1. В Украине

ВСП дал согласие на содержание под стражей судьи Ренийского райсуда Одесской области

19:27, 6 марта 2026
Судья подозревается в просьбе и получении неправомерной выгоды.
Высший совет правосудия дал согласие на содержание под стражей судьи Ренийского районного суда Одесской области. Об этом сообщили в ВСП.

Такое решение принято по результатам рассмотрения соответствующего представления заместителя Генерального прокурора Крыма Максима Юрьевича.

Судья подозревается в просьбе и получении должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды для себя за совершение таким должностным лицом в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, действий с использованием предоставленной ему власти и служебного положения, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью третьей статьи 368 Уголовного кодекса Украины.

Высший совет правосудия считает, что мотивы, приведённые в представлении относительно судьи, являются обоснованными, подтверждаются предоставленными материалами, которые содержат конкретные факты и доказательства, способные свидетельствовать о совершении им общественно опасного деяния, определённого Уголовным кодексом Украины.

Представление соответствует требованиям закона, содержит обоснование необходимости применения к судье такой меры пресечения, как содержание под стражей.

Рассмотрение ходатайства о применении меры пресечения, в частности в виде содержания под стражей, осуществляется следственным судьёй, судом.

Ранее мы писали, что судью Ренийского районного суда Одесской области задержали по подозрению в получении взятки.

суд судья ВСП

