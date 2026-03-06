  1. В Україні

Гетманцев пропонує скасувати обмеження на звільнення військових, які виховують дітей з інвалідністю

13:50, 6 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Законопроєкт пропонує прибрати норму, через яку військові не можуть звільнитися зі служби, якщо дитину виховує мати.
Гетманцев пропонує скасувати обмеження на звільнення військових, які виховують дітей з інвалідністю
Ілюстративне фото, джерело - Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив про підготовку законопроєкту, який має змінити правила звільнення військовослужбовців зі служби для догляду за дитиною з інвалідністю.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За словами депутата, до нього дедалі частіше звертаються матері дітей з інвалідністю, батьки яких служать у війську. Вони скаржаться, що фактично залишаються сам на сам із доглядом за дитиною.

Причиною цього, за словами Гетманцева, є чинне формулювання статті 26 закону Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу». Наразі військовослужбовець може бути звільнений зі служби через виховання дитини з інвалідністю лише «у разі відсутності інших осіб, які зобов’язані її виховувати».

«Фактично це означає: якщо мама є — батько-військовий не має права на звільнення. Тобто весь тягар догляду повністю перекладено на матір», — зазначив депутат.

Він також звернув увагу, що цивільні громадяни можуть отримати відстрочку від мобілізації для догляду за дитиною з інвалідністю без такої вимоги.

«Чому військовий не має права бути поруч із власною дитиною в критичний момент її життя? Чому ті, хто вже на службі, опиняються в гірших умовах, ніж ті, хто ще не був мобілізований?» — вказав Гетманцев.

За його словами, поданий на реєстрацію законопроєкт пропонує виключити з чинної норми згадане застереження, яке обмежує право військовослужбовців на звільнення зі служби.

Депутат також закликав колег у парламенті підтримати ініціативу та долучитися до підписання законопроєкту.

Станом на момент публікації проєкт закону ще не з’явився на сайті Верховної Ради та не отримав реєстраційного номера.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України законопроект військові військовослужбовці Данило Гетманцев

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ПФУ планують дати нові повноваження для контролю за сплатою пенсійного збору

Комітет Ради підтримав законопроєкт про посилення контролю за сплатою пенсійного збору.

Комітет рекомендував Раді прийняти закон про нову систему мовних іспитів: які недоліки та підводні камені він містить

Для іноземців, що претендують на громадянство, запроваджують шість рівнів володіння українською мовою як іноземною.

Отримав рік тюрми за хвилину неуваги: суд у Макарові виніс вирок у справі про ДТП

Суд призначив покарання водієві, який у стані сп’яніння наїхав на інше авто.

Уряд оновив процедури закупівлі БПЛА, РЕБ та боєприпасів

Кабмін вніс зміни до Порядку постачання та кодифікації товарів оборонного призначення

Галюцинації ШІ в суді: суд може відмовити у позові через фейкові посилання на постанови

Використання генеративного ШІ без людського контролю визнано виявом неналежного виконання обов’язків: позиція Верховного Суду щодо принципу human-in-the-loop.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]