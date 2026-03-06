Гетманцев пропонує скасувати обмеження на звільнення військових, які виховують дітей з інвалідністю

Законопроєкт пропонує прибрати норму, через яку військові не можуть звільнитися зі служби, якщо дитину виховує мати.

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив про підготовку законопроєкту, який має змінити правила звільнення військовослужбовців зі служби для догляду за дитиною з інвалідністю.

За словами депутата, до нього дедалі частіше звертаються матері дітей з інвалідністю, батьки яких служать у війську. Вони скаржаться, що фактично залишаються сам на сам із доглядом за дитиною.

Причиною цього, за словами Гетманцева, є чинне формулювання статті 26 закону Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу». Наразі військовослужбовець може бути звільнений зі служби через виховання дитини з інвалідністю лише «у разі відсутності інших осіб, які зобов’язані її виховувати».

«Фактично це означає: якщо мама є — батько-військовий не має права на звільнення. Тобто весь тягар догляду повністю перекладено на матір», — зазначив депутат.

Він також звернув увагу, що цивільні громадяни можуть отримати відстрочку від мобілізації для догляду за дитиною з інвалідністю без такої вимоги.

«Чому військовий не має права бути поруч із власною дитиною в критичний момент її життя? Чому ті, хто вже на службі, опиняються в гірших умовах, ніж ті, хто ще не був мобілізований?» — вказав Гетманцев.

За його словами, поданий на реєстрацію законопроєкт пропонує виключити з чинної норми згадане застереження, яке обмежує право військовослужбовців на звільнення зі служби.

Депутат також закликав колег у парламенті підтримати ініціативу та долучитися до підписання законопроєкту.

Станом на момент публікації проєкт закону ще не з’явився на сайті Верховної Ради та не отримав реєстраційного номера.

