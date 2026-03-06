У Раді хочуть змінити фінансування вищої освіти: законопроєкт про гранти готують до другого читання

У парламенті продовжують доопрацьовувати законопроєкт №10399, який передбачає зміни у системі державної підтримки здобувачів вищої освіти.

Голова профільного комітету Верховної Ради Сергій Бабак повідомив, що робоча група продовжує доопрацьовувати до другого читання важливий для системи вищої освіти законопроєкт №10399 про державні гранти.

За його словами, відбулася чергова узгоджувальна нарада, у якій взяли участь представники центральних органів виконавчої влади та деяких закладів вищої освіти. Бабак зазначив, що учасники домовилися взяти тиждень на опрацювання технічних деталей документа.

Бабак зазначив, що після цього очікується поява версії законопроєкту, максимально наближеної до фінальної.

Він також наголосив, що головне завдання робочої групи — не просто доопрацювати текст, а сформувати модель, яка буде зрозумілою для вступників і закладів вищої освіти та водночас реалістичною для держави.

Сергій Бабак підкреслив, що законопроєкт про гранти має надати студентам більше можливостей для вибору, зокрема можливість навчатися на бажаній спеціальності.

Крім того, за його словами, перші позитивні результати цієї моделі вже помітні в межах експериментального проєкту, який триває другий рік.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в першому читанні проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування здобуття вищої освіти та надання державної цільової підтримки її здобувачам» № 10399.

Документ передбачає зміну механізму формування державного замовлення, а також пропонує диверсифікувати бюджетне фінансування вищої освіти, зокрема шляхом запровадження державних грантів паралельно з державним замовленням. Крім того, вдосконалюється механізм пільгового кредитування, забезпечується право та обов’язок першого робочого місця для здобувачів вищої освіти за державним та регіональним замовленням.

Пропонується новий підхід до бюджетного фінансування вищої освіти в частині планування і прогнозування потреб ринку праці. Застарілість чинної системи державного замовлення фахівців зрозуміла: її дизайн базується на припущенні, що держава прогнозує і планує потреби ринку праці за всіма спеціальностями на роки вперед. В сьогоднішніх умовах таке прогнозування можливе (і бажане), але не ефективне для всіх без виключення спеціальностей.

