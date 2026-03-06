  1. В Украине

В Раде хотят изменить финансирование высшего образования: законопроект о грантах готовят ко второму чтению

19:25, 6 марта 2026
В парламенте продолжают дорабатывать законопроект №10399, предусматривающий изменения в системе государственной поддержки соискателей высшего образования.
Председатель профильного комитета Верховной Рады Сергей Бабак сообщил, что рабочая группа продолжает дорабатывать ко второму чтению важный для системы высшего образования законопроект №10399 о государственных грантах.По его словам, состоялось очередное согласительное совещание, в котором приняли участие представители центральных органов исполнительной власти и некоторых учреждений высшего образования.

Бабак сказал, что участники договорились взять неделю на проработку технических деталей документа.

Бабак отметил, что после этого ожидается появление версии законопроекта, максимально приближенной к финальной.

Он также подчеркнул, что главная задача рабочей группы — не просто доработать текст, а сформировать модель, которая будет понятной для абитуриентов и учреждений высшего образования и одновременно реалистичной для государства.

Сергей Бабак добавил, что законопроект о грантах должен предоставить студентам больше возможностей для выбора, в частности возможность обучаться по желаемой специальности.

Кроме того, по его словам, первые положительные результаты этой модели уже заметны в рамках экспериментального проекта, который продолжается второй год.

Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно финансирования получения высшего образования и предоставления государственной целевой поддержки его соискателям» №10399.

Документ предусматривает изменение механизма формирования государственного заказа, а также предлагает диверсифицировать бюджетное финансирование высшего образования, в частности путем внедрения государственных грантов параллельно с государственным заказом. Кроме того, совершенствуется механизм льготного кредитования, обеспечивается право и обязанность первого рабочего места для соискателей высшего образования по государственному и региональному заказу.

Предлагается новый подход к бюджетному финансированию высшего образования в части планирования и прогнозирования потребностей рынка труда. Устарелость действующей системы государственного заказа специалистов очевидна: ее дизайн базируется на предположении, что государство прогнозирует и планирует потребности рынка труда по всем специальностям на годы вперед. В сегодняшних условиях такое прогнозирование возможно (и желательно), однако не является эффективным для всех без исключения специальностей.

Верховная Рада Украины образование

