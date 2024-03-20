Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
План Ukraine Facility предусматривает создание Высшего административного суда и принятие закона о проверке деклараций добропорядочности судей

Будут пересмотрены декларации добропорядочности судей и процесс их проверки, а к проверке кандидатов в судьи привлекут Общественный совет добропорядочности – что предусматривает План Ukraine Facility для получения средств от ЕС.

НАПК прекратит администрировать Реестр компаний-спонсоров войны

Кабмин решил, что НАПК будет переадресовывать пользователей со страницы «Международные спонсоры войны» на веб-сайт СНБО.

У НАБУ поинтересовались, сколько рабочих дней фактически работал судья Верховного Суда Виктор Пророк и действительно ли он в составе ДФТГ

Национальное антикоррупционное бюро направило запрос в Верховный Суд относительно того, ходит ли судья Верховного Суда Виктор Пророк на работу и чем подтверждается его пребывание в составе ДФТГ.

Соломенский районный суд Киева «потерял» за месяц уже трех судей

Судьи уволились в отставку и по собственному желанию.

Граждане должны будут сдать незадекларированное оружие или задекларировать его в течение 30 дней – Рада одобрила законопроект за основу

Гражданские лица, имеющие во владении не задекларированное огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, должны будут в течение месяца обратиться в органы Национальной полиции для его декларирования или сдачи.

  1. Законодательство
  2. / В Украине

Изменения относительно финансирования получения высшего образования: Рада сделала первый шаг

17:32, 20 марта 2024
Законопроект предусматривает изменение механизма формирования государственного заказа, а также предлагает диверсифицировать бюджетное финансирование высшего образования.
Изменения относительно финансирования получения высшего образования: Рада сделала первый шаг
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В среду, 20 марта, Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины о финансировании получения высшего образования и предоставлении государственной целевой поддержки его соискателям» (№ 10399).

Документ передбачає зміну механізму формування державного замовлення, а також пропонує диверсифікувати бюджетне фінансування вищої освіти, зокрема шляхом запровадження державних грантів паралельно з державним замовленням. Крім того, вдосконалюється механізм пільгового кредитування, забезпечується право та обов’язок першого робочого місця для здобувачів вищої освіти за державним та регіональним замовленням.

Що передбачає законопроект:

Пропонується сутнісно новий підхід до бюджетного фінансування вищої освіти в частині планування і прогнозування потреб ринку праці. Застарілість чинної системи державного замовлення фахівців зрозуміла: її дизайн базується на припущенні, що держава прогнозує і планує потреби ринку праці за всіма спеціальностями на роки вперед. В сьогоднішніх умовах таке прогнозування можливе (і бажане), але не ефективне для всіх без виключення спеціальностей.

Законопроектом передбачено нову систему державного замовлення фахівців для ключових професій (зокрема лікарів, вчителів, військових, інженерів деяких спеціалізацій тощо), і також механізм максимального забезпечення бюджетного фінансування здобуття вищої освіти всіх охочих вступників.

Наголошуємо, що в законопроекті не говориться про зменшення бюджетних асигнувань на підготовку фахівців із вищою освітою. Натомість передбачається більш цільовий та справедливий розподіл бюджетних коштів. За новою системою, сьогоднішній жорсткий розподіл бюджет/контракт, межа якого часто може залежати від тисячної конкурсного балу ЗНО чи НМТ – має відійти в минуле.

Норми законопроекту передбачають збільшення частки вступників, які отримують фінансову підтримку свого навчання від держави. Цю підтримку, абітурієнти здобуватимуть у формі гранта – чіткої суми грошей, яку зможуть використати на покриття вартості контракту із закладом вищої освіти.

Сума гранту визначатиметься урядом, але в сьогоднішніх умовах передбачається діапазон між 15 і 50 тис. грн, які розподілятимуться за результатами ЗНО/НМТ з коригуванням на коефіцієнт спеціальності. Найбільш здібні вступники отримають грант, який покриватиме всю вартість навчання, а для інших залучатиметься механізм співфінансування.

Також документом передбачено трансформацію механізму пільгового кредитування. На відміну від чинної системи такого кредитування, оператором видачі кредитів та їх повернення передбачено не ЗВО, а банк. Пільги для здобувачів вразливих категорій населення зберігаються: вони переважно навчатимуться на місцях державного замовлення.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Катерина Мінаєва
    Катерина Мінаєва
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Олег Оксененко
    Олег Оксененко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Ганна Панова
    Ганна Панова
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Віра Файчак
    Віра Файчак
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Тетяна Драчук
    Тетяна Драчук
    заступник голови Сьомого апеляційного адміністративного суду