Как передать заявление через нотариуса: правила и нюансы процедуры

15:52, 6 марта 2026
Такой механизм используют, когда необходимо официально уведомить другую сторону и иметь юридическое подтверждение.
Закон «О нотариате» предусматривает возможность передачи заявлений физических и юридических лиц через нотариуса. Такая процедура позволяет официально уведомить другую сторону о важных обстоятельствах, событиях или намерениях и зафиксировать сам факт получения информации. Об этом напоминают в Минюсте.

Передача заявления через нотариуса используется в случаях, когда необходимо юридически подтвердить, что адресат был надлежащим образом проинформирован. Это может касаться, например, уведомления о расторжении договора, изменении условий сотрудничества, претензии или других важных фактов.

Кто может передать заявление через нотариуса

Обратиться для передачи заявления можно как к государственному, так и к частному нотариусу. Документы, оформленные такими нотариусами, имеют одинаковую юридическую силу.

В соответствии со статьей 84 Закона «О нотариате» и Порядком совершения нотариальных действий, утвержденным приказом Министерства юстиции Украины, нотариус может передать заявление другому лицу на основании устного обращения заявителя.

В то же время нотариус не примет документ, если его содержание противоречит законодательству или содержит информацию, которая может порочить честь и достоинство человека.

Какие документы можно передавать

Нотариус передает заявления как с удостоверенной подписью заявителя, так и без такого удостоверения. Однако закон устанавливает определенные ограничения.

В частности, нотариус не может удостоверять подпись на документах, в которых подтверждаются обстоятельства, право удостоверения которых принадлежит исключительно государственным органам. Речь идет, например, о фактах рождения, брака, смерти, наличии инвалидности или праве собственности на имущество.

Как происходит передача заявления

Заявление необходимо подать нотариусу не менее чем в двух экземплярах. Один из них направляется адресату почтовым отправлением с уведомлением о вручении или передается лично под расписку.

Также возможна передача заявления с использованием технических средств связи. В этом случае второй экземпляр документа возвращается заявителю.

Расходы, связанные с почтовой пересылкой или использованием других технических средств, оплачивает заявитель.

Можно ли получить подтверждение передачи

По желанию заявителя нотариус может выдать специальное свидетельство о передаче заявления. В нем излагается содержание полученного на заявление ответа или указывается, что ответ в установленный в заявлении срок не поступил.

Передача заявления и выдача соответствующего свидетельства являются самостоятельными нотариальными действиями. Каждое из них регистрируется в реестре нотариальных действий под отдельным номером.

