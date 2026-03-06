  1. В Україні

Як передати заяву через нотаріуса: правила та нюанси процедури

15:52, 6 березня 2026
Такий механізм використовують, коли потрібно офіційно повідомити іншу сторону та мати юридичне підтвердження.
Закон «Про нотаріат» передбачає можливість передання заяв фізичних та юридичних осіб через нотаріуса. Така процедура дозволяє офіційно повідомити іншу сторону про важливі обставини, події чи наміри та зафіксувати сам факт отримання інформації. Про це нагадують у Мін’юсті.

Передача заяви через нотаріуса використовується у випадках, коли необхідно юридично підтвердити, що адресат був належним чином поінформований. Це може стосуватися, наприклад, повідомлення про розірвання договору, зміну умов співпраці, претензії чи інших важливих фактів.

Хто може передати заяву через нотаріуса

Звернутися для передання заяви можна як до державного, так і до приватного нотаріуса. Документи, оформлені такими нотаріусами, мають однакову юридичну силу.

Відповідно до статті 84 Закону «Про нотаріат» та Порядку вчинення нотаріальних дій, затвердженого наказом Міністерство юстиції України, нотаріус може передати заяву іншій особі на підставі усного звернення заявника.

Водночас нотаріус не прийме документ, якщо його зміст суперечить законодавству або містить інформацію, що може порочити честь і гідність людини.

Які документи можна передавати

Нотаріус передає заяви як із засвідченим підписом заявника, так і без такого засвідчення. Однак закон встановлює певні обмеження.

Зокрема, нотаріус не може засвідчувати підпис на документах, у яких підтверджуються обставини, що мають посвідчуватися виключно державними органами. Йдеться, наприклад, про факти народження, шлюбу, смерті, наявність інвалідності або права власності на майно.

Як відбувається передача заяви

Заяву необхідно подати нотаріусу щонайменше у двох примірниках. Один із них надсилається адресату поштовим відправленням із повідомленням про вручення або передається особисто під розписку.

Також можливе передання заяви за допомогою технічних засобів зв’язку. У такому випадку другий примірник документа повертається заявнику.

Витрати, пов’язані з поштовою пересилкою або використанням технічних засобів, оплачує заявник.

Чи можна отримати підтвердження передачі

За бажанням заявника нотаріус може видати спеціальне свідоцтво про передачу заяви. У ньому зазначається зміст відповіді адресата або фіксується факт, що відповідь у встановлений строк не надійшла.

Передача заяви та видача відповідного свідоцтва є окремими нотаріальними діями. Кожна з них реєструється у реєстрі нотаріальних дій під окремим номером.

Стрічка новин

Блоги
