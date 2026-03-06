Во Львове водитель Ford Fusion насмерть сбил на переходе пешехода, но получил условный срок

Суд учел искреннее раскаяние и полное возмещение ущерба потерпевшей стороне.

Франковский районный суд города Львова приговором от 3 марта 2026 года по делу 465/10904/25 признал виновным водителя автомобиля марки «Ford Fusion» в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

Обстоятельства дела

8 октября 2025 года примерно в 12:11 обвиняемый, управляя автомобилем «Ford Fusion», двигался по ул. Научной в г. Львове в направлении ул. Стрыйской. Он грубо нарушил требования Правил дорожного движения (п. 1.5, п. 2.3 «б», «д», п. 12.4, п. 18.4), в частности превысил разрешенную скорость, проявил невнимательность к дорожной обстановке и ее изменениям.

При приближении к нерегулируемому пешеходному переходу, где другие транспортные средства снижали скорость, обвиняемый не принял меры для снижения скорости и остановки. В результате совершил наезд на пешехода, который двигался по переходу справа налево относительно направления движения автомобиля.

В результате нарушения правил безопасности дорожного движения пешеход получил телесные повреждения, от которых скончался в медицинском учреждении.

Обвиняемый в судебном заседании полностью признал вину, искренне раскаялся, добровольно возместил причиненный ущерб потерпевшей стороне и просил не наказывать строго.

Потерпевшая не явилась в судебное заседание, подала заявление о рассмотрении дела в ее отсутствие, просила обвиняемого не наказывать строго, отметила, что материальный и моральный ущерб возмещен в полном объеме.

Решение суда первой инстанции

Суд признал обвиняемого виновным по ч. 2 ст. 286 УК Украины.

Назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 1 год.

На основании ст. 75 УК Украины освободил обвиняемого от отбывания назначенного наказания с испытательным сроком 2 года.

Возложил на обвиняемого обязанности в соответствии со ст. 76 УК Украины:

периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации;

сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства и работы;

не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по вопросам пробации.

Взыскал с обвиняемого в пользу государства расходы на привлечение эксперта в размере 32 022 грн 20 коп.

Отменен арест на автомобиль «Ford Fusion», наложенный постановлением следственного судьи Галицкого районного суда г. Львова от 24.11.2025 года.

Вещественное доказательство — автомобиль «Ford Fusion» — возвращено обвиняемому.

Приговор может быть обжалован во Львовском апелляционном суде через Франковский районный суд в течение 30 дней со дня его оглашения.

Приговор вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы при отсутствии такой жалобы, а при обжаловании — после вынесения постановления апелляционным судом.

