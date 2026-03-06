У Львові водій Ford Fusion на смерть збив на переході пішохода, але отримав умовний термін

Суд врахував щире каяття та повне відшкодування шкоди потерпілій стороні.

Франківський районний суд міста Львова вироком від 3 березня 2026 року у справі 465/10904/25 визнав винним водія автомобіля марки «Ford Fusion» у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

Обставини справи

8 жовтня 2025 року приблизно о 12:11 обвинувачений, керуючи автомобілем «Ford Fusion», рухався по вул. Науковій у м. Львові в напрямку вул. Стрийської. Він грубо порушив вимоги Правил дорожнього руху (п. 1.5, п. 2.3 «б», «д», п. 12.4, п. 18.4), зокрема перевищив дозволену швидкість, проявив неуважність до дорожньої обстановки та її змін.

При наближенні до нерегульованого пішохідного переходу, де інші транспортні засоби зменшували швидкість, обвинувачений не вжив заходів для зниження швидкості та зупинки. У результаті здійснив наїзд на пішохода, який рухався по переходу справа наліво відносно напрямку руху автомобіля.

Внаслідок порушення правил безпеки дорожнього руху пішохід отримав тілесні ушкодження, від яких помер у медичному закладі.

Обвинувачений у судовому засіданні повністю визнав вину, щиро розкаявся, добровільно відшкодував заподіяну шкоду потерпілій стороні та просив суворо не карати.

Потерпіла не з’явилася в судове засідання, подала заяву про розгляд справи за її відсутності, просила обвинуваченого суворо не карати, зазначила, що матеріальна та моральна шкода відшкодована в повному обсязі.

Рішення суду першої інстанції

Суд визнав обвинуваченого винним за ч. 2 ст. 286 КК України.

Призначив покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 1 рік.

На підставі ст. 75 КК України звільнив обвинуваченого від відбування призначеного покарання з випробуванням на іспитовий строк 2 роки.

Поклав на обвинуваченого обов’язки відповідно до ст. 76 КК України:

періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання та праці;

не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Стягнув з обвинуваченого на користь держави витрати на залучення експерта у розмірі 32 022 грн 20 коп.

Скасовано арешт на автомобіль «Ford Fusion», накладений ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 24.11.2025 року.

Речовий доказ — автомобіль «Ford Fusion» — повернуто обвинуваченому.

Вирок може бути оскаржений до Львівського апеляційного суду через Франківський районний суд протягом 30 днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги за відсутності такої скарги, а при оскарженні — після постановлення ухвали апеляційним судом.

