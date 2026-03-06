  1. В Украине

Украина передала МУС доказательства ракетных атак РФ на энергетическую инфраструктуру

13:46, 6 марта 2026
Заместитель Генпрокурора Андрей Лещенко показал представителям МУС один из поврежденных российской атакой объектов энергетической инфраструктуры.
Заместитель Генерального прокурора Украины Андрей Лещенко провел рабочую встречу с заместителем прокурора Международного уголовного суда Маме Мандиайе Ньянгом, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество в расследовании международных преступлений, совершенных во время вооруженной агрессии России против Украины.

Особое внимание во время встречи уделили расследованию систематических ракетных атак вооруженных сил РФ на объекты Объединенной энергетической системы Украины, которые начались в октябре 2022 года. В настоящее время эта категория преступлений находится в фокусе расследования Международного уголовного суда.

В Офисе Генпрокурора сообщили, что украинская сторона передала МУС значительный массив доказательств. Среди них — материалы уголовных производств, протоколы осмотров мест происшествий, допросы свидетелей и потерпевших, заключения судебных экспертиз, а также аналитические материалы украинских военных и разведывательных органов о планировании ракетных атак руководством РФ.

Кроме того, были предоставлены документы и сведения Министерства энергетики Украины, НЭК «Укрэнерго», Министерства здравоохранения Украины и других органов о масштабах разрушений, материальном ущербе и влиянии атак на критическую инфраструктуру и гражданское население.

В рамках сотрудничества представители Офиса прокурора МУС также провели в Украине ряд процессуальных действий, в частности допросы представителей энергетического сектора, военных экспертов и следственных органов.

Именно за массированные атаки на объекты энергетики Украины Международный уголовный суд в 2024 году выдал ордера на арест командующего дальней авиацией ВС РФ, командующего Черноморским флотом РФ, а также бывшего министра обороны РФ и начальника Генерального штаба ВС РФ.

Также стороны обсудили дальнейшие шаги в расследовании других международных преступлений, в частности незаконной депортации украинских детей, преступлений против украинских военнопленных и гражданских в местах несвободы.

Во время рабочей встречи представители МУС и ОГП осмотрели один из поврежденных российской атакой объектов энергетической инфраструктуры.

