Україна передала МКС докази ракетних атак РФ на енергетичну інфраструктуру

Заступник Генпрокурора Андрій Лещенко показав представникам МКС один із пошкоджених російською атакою об’єкт енергетичної інфраструктури.

Заступник Генерального прокурора України Андрій Лещенко провів робочу зустріч із заступником прокурора Міжнародного кримінального суду Маме Мандіайе Ньянгом, щоб обговорити подальшу співпрацю у розслідуванні міжнародних злочинів, скоєних під час збройної агресії Росії проти України.

Окрему увагу під час зустрічі приділили розслідуванню систематичних ракетних атак збройних сил РФ на об’єкти Об’єднаної енергетичної системи України, які розпочалися у жовтні 2022 року. Наразі ця категорія злочинів перебуває у фокусі розслідування Міжнародного кримінального суду.

В Офісі Генпрокурора повідомили, що українська сторона передала МКС значний масив доказів. Серед них — матеріали кримінальних проваджень, протоколи огляду місць подій, допити свідків і потерпілих, висновки судових експертиз, а також аналітичні матеріали українських військових і розвідувальних органів щодо планування ракетних атак керівництвом РФ.

Крім того, було надано документи та відомості Міністерства енергетики України, НЕК «Укренерго», Міністерства охорони здоров’я України та інших органів щодо масштабів руйнувань, матеріальних збитків і впливу атак на критичну інфраструктуру та цивільне населення.

У межах співпраці представники Офісу прокурора МКС також провели в Україні низку процесуальних дій, зокрема допити представників енергетичного сектору, військових експертів і слідчих органів.

Саме за масовані атаки на об’єкти енергетики України Міжнародний кримінальний суд у 2024 році видав ордери на арешт командувача дальньої авіації ЗС РФ, командувача Чорноморського флоту РФ, а також колишнього міністра оборони РФ та начальника Генерального штабу ЗС РФ.

Також сторони обговорили подальші кроки у розслідуванні інших міжнародних злочинів, зокрема незаконної депортації українських дітей, злочинів проти українських військовополонених і цивільних у місцях несвободи.

Під час робочої зустрічі представники МКС та ОГП оглянули один із пошкоджених російською атакою об’єкт енергетичної інфраструктури.

