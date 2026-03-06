  1. Судебная практика
  2. / Большая Палата Верховного Суда

Обжалование решений органов власти по застройке земельных участков, затрагивающих гражданские права других лиц, подлежит рассмотрению в гражданском судопроизводстве —ОП КГС ВС

15:34, 6 марта 2026
Верховный Суд в составе ОП КГС рассмотрел дело об обжаловании распоряжений председателя ОВА об утверждении проектов землеустройства и изменении целевого назначения земельного участка для строительства жилого комплекса.
Независимо от предмета и основания иска, споры об обжаловании решений органов государственной власти и местного самоуправления (субъектов властных полномочий) относительно застройки земельных участков на местном уровне, в результате реализации которых у других лиц возникают гражданские права и/или обязанности либо которые существовали на момент их принятия, являются частноправовыми и подлежат рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.

К таким выводам пришёл Верховный Суд в составе Объединённой палаты Кассационного гражданского суда, обеспечивая единство судебной практики.

Суть дела

В деле № 308/17484/23, которое пересматривалось, истцы оспаривали распоряжения главы ОВА, которыми были утверждены проекты землеустройства и изменено целевое назначение земельного участка, ссылаясь на то, что строительство комплекса многоквартирных жилых домов, для которого земельный участок отведён оспариваемыми распоряжениями, нарушает их право на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду, уважение к частной жизни и надлежащую жизненную среду, гарантированные ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Закрывая производство по делу в части требований истцов о признании противоправными и отмене распоряжений главы ОВА, а также об отмене градостроительных условий и ограничений для проектирования объекта строительства, суд первой инстанции, с выводом которого согласился апелляционный суд, исходил из того, что истцы имеют право на обращение с данным иском в порядке, предусмотренном КАС Украины, поскольку обратились за защитой прав неограниченного круга лиц на безопасную жизненную среду, безопасную окружающую среду, что, в свою очередь, исключает частноправовой характер спора между сторонами.

Рассмотрение дела в Верховном Суде

Отменяя судебные решения и направляя дело для продолжения рассмотрения в суд первой инстанции, Объединённая палата Кассационного гражданского суда Верховного Суда пришла к следующему правовому выводу.

Каждый имеет право на справедливое и публичное рассмотрение его дела в течение разумного срока независимым и беспристрастным судом, установленным законом, который разрешит спор относительно его прав и обязанностей гражданского характера (ст. 6 Конвенции).

Юрисдикционность спора зависит от характера спорных правоотношений, правового статуса субъекта обращения и предмета исковых требований.

Объединённая палата пришла к выводу, что суды предыдущих инстанций не учли, что истцы не были заявителями относительно принятия решений об утверждении градостроительных условий и ограничений для проектирования объекта строительства. Принимая такие решения, ответчик как субъект властных полномочий не осуществлял непосредственно в отношении истцов властных управленческих функций, в связи с чем они не являются участниками публично-правовых отношений, возникших вследствие принятия оспариваемых решений.

В таких делах требование о признании решения незаконным может рассматриваться как способ защиты нарушенного гражданского права по ст. 16 ГК Украины, поскольку фактически основанием и целью предъявления такого искового требования является оспаривание гражданского права лица, возникшего в результате реализации решения субъекта властных полномочий либо существовавшего на момент его принятия.

Объединённая палата Кассационного гражданского суда Верховного Суда отметила, что не является публично-правовым спор между субъектом властных полномочий и субъектом частного права — физическим или юридическим лицом, в котором управленческие действия субъекта властных полномочий направлены на возникновение, изменение или прекращение гражданских прав физического или юридического лица. В таком случае это спор о гражданском праве, несмотря на то, что в нём участвует субъект публичного права, а спорные правоотношения урегулированы нормами гражданского и административного права.

суд Верховный Суд судебная практика

