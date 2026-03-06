  1. В мире

Первый штат Индии вводит запрет на соцсети для детей до 16 лет

15:16, 6 марта 2026
Карнатака стремится снизить риски от чрезмерного использования мобильных устройств среди подростков.
Фото: Reuters
Южный индийский штат Карнатака, где расположен технологический центр Бенгалуру, ввел запрет на использование социальных сетей лицами в возрасте до 16 лет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главного министра штата Сиддарамая.

По словам главы правительства, ограничение введено с целью уменьшения негативного влияния роста использования мобильных телефонов на детей. Сиддарамая подчеркнул, что Карнатака стала первым индийским штатом, который принял такое решение.

«С целью предотвращения негативного влияния растущего использования мобильных устройств на детей, использование социальных сетей будет запрещено для детей в возрасте до 16 лет», — заявил он во время бюджетной речи.

Лента новостей

Блоги
Публикации
