Первый штат Индии вводит запрет на соцсети для детей до 16 лет

Южный индийский штат Карнатака, где расположен технологический центр Бенгалуру, ввел запрет на использование социальных сетей лицами в возрасте до 16 лет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главного министра штата Сиддарамая.

По словам главы правительства, ограничение введено с целью уменьшения негативного влияния роста использования мобильных телефонов на детей. Сиддарамая подчеркнул, что Карнатака стала первым индийским штатом, который принял такое решение.

«С целью предотвращения негативного влияния растущего использования мобильных устройств на детей, использование социальных сетей будет запрещено для детей в возрасте до 16 лет», — заявил он во время бюджетной речи.

