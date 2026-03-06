  1. У світі

Перший штат Індії вводить заборону соцмереж для дітей до 16 років

15:16, 6 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Карнатака прагне зменшити ризики від надмірного використання мобільних пристроїв серед підлітків.
Перший штат Індії вводить заборону соцмереж для дітей до 16 років
Фото: Reuters
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Південний індійський штат Карнатака, де розташований технологічний центр Бенгалуру, запровадив заборону на використання соціальних мереж особами віком до 16 років. Про це повідомляє Reuters із посиланням на головного міністра штату Сіддарамая.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За словами глави уряду, обмеження введено з метою зменшення негативного впливу зростання користування мобільними телефонами на дітей. Сіддарамая підкреслив, що Карнатака стала першим індійським штатом, який ухвалив таке рішення.

«З метою запобігання негативному впливу зростаючого використання мобільних пристроїв на дітей, використання соціальних мереж буде заборонено для дітей віком до 16 років», – заявив він під час бюджетної промови.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

діти Індія соцмережі

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ПФУ планують дати нові повноваження для контролю за сплатою пенсійного збору

Комітет Ради підтримав законопроєкт про посилення контролю за сплатою пенсійного збору.

Комітет рекомендував Раді прийняти закон про нову систему мовних іспитів: які недоліки та підводні камені він містить

Для іноземців, що претендують на громадянство, запроваджують шість рівнів володіння українською мовою як іноземною.

Отримав рік тюрми за хвилину неуваги: суд у Макарові виніс вирок у справі про ДТП

Суд призначив покарання водієві, який у стані сп’яніння наїхав на інше авто.

Уряд оновив процедури закупівлі БПЛА, РЕБ та боєприпасів

Кабмін вніс зміни до Порядку постачання та кодифікації товарів оборонного призначення

Галюцинації ШІ в суді: суд може відмовити у позові через фейкові посилання на постанови

Використання генеративного ШІ без людського контролю визнано виявом неналежного виконання обов’язків: позиція Верховного Суду щодо принципу human-in-the-loop.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]