Перший штат Індії вводить заборону соцмереж для дітей до 16 років

Карнатака прагне зменшити ризики від надмірного використання мобільних пристроїв серед підлітків.

Фото: Reuters

Південний індійський штат Карнатака, де розташований технологічний центр Бенгалуру, запровадив заборону на використання соціальних мереж особами віком до 16 років. Про це повідомляє Reuters із посиланням на головного міністра штату Сіддарамая.

За словами глави уряду, обмеження введено з метою зменшення негативного впливу зростання користування мобільними телефонами на дітей. Сіддарамая підкреслив, що Карнатака стала першим індійським штатом, який ухвалив таке рішення.

«З метою запобігання негативному впливу зростаючого використання мобільних пристроїв на дітей, використання соціальних мереж буде заборонено для дітей віком до 16 років», – заявив він під час бюджетної промови.

