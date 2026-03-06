Документы от кандидатов на должность члена ВСП по квоте ученых принимают до 12 марта
Секретариат Высшего совета правосудия продолжает прием документов от кандидатов на должность члена ВСП по квоте съезда представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений.
Как сообщили в ВСП, подать документы для участия можно до 12 марта включительно.
Конкурс объявлен на одну вакантную должность. Соответствующее решение Высший совет правосудия принял 12 февраля (№208/0/15-26).
Съезд представителей юридических вузов и научных учреждений, во время которого будут избирать нового члена ВСП по квоте ученых, состоится 28 мая.
Прием документов от кандидатов осуществляется до 24:00 12 марта, если документы подаются в электронной форме (официальный электронный адрес Высшего совета правосудия: [email protected]), или до 17:00 этого же дня, если документы подаются лично.
С образцами необходимых документов кандидаты могут ознакомиться по ссылке – здесь.
