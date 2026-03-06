  1. В Украине

Правительство готовит комплекс мер по сдерживанию цен на топливо в Украине

14:22, 6 марта 2026
Юлия Свириденко сообщила, что правительство ужесточает контроль за ценами на горючее и поручило проверки АМКУ и Госпродпотребслужбе.
Правительство готовит комплекс мер по сдерживанию цен на топливо в Украине
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что правительство провело координационное совещание с ключевыми министерствами и руководством НАК «Нафтогаз Украины» из-за ситуации на топливном рынке, вызванной военными действиями на Ближнем Востоке.

«Для стабилизации рынка правительство реализует комплекс мер. В частности, государственная компания «Укрнафта» до стабилизации ситуации будет реализовывать топливо с минимальной торговой наценкой, формируя ориентир справедливой цены на рынке в нынешних условиях. Параллельно работаем с другими операторами топливного рынка и рассчитываем на их ответственную и взвешенную ценовую политику», — сообщила Свириденко.

Она также поручила Антимонопольному комитету Украины и Госпродпотребслужбе усилить контроль за ценовой политикой операторов, чтобы не допустить необоснованных наценок и рыночных манипуляций со стороны отдельных участников рынка.

«Отдельно поручила Первому вице-премьер-министру — Министру энергетики вместе с Минобороны, Минразвития, Минэкономики и Нафтогазом уделить особое внимание обеспечению ключевых сфер. Безусловным приоритетом остаётся обеспечение потребностей сектора обороны. В то же время важно гарантировать наличие топлива и стабильность цен для аграриев, а также достаточный ресурс и ценовую стабильность для общественного транспорта», — отметила Свириденко.

Кроме того, Кабмин работает с международными партнёрами над увеличением объёмов импорта топлива на украинский рынок.

Кабинет Министров Украины Юлия Свириденко

