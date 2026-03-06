Галлюцинации ИИ в суде: суд может отказать в иске из-за фейковых ссылок на постановления

Использование генеративного ИИ без человеческого контроля признано проявлением ненадлежащего исполнения обязанностей: позиция Верховного Суда относительно принципа human-in-the-loop.

Мир не стоит на месте, а стремительное развитие технологий всё ощутимее влияет на юридическую профессию. Инструменты на основе ИИ повседневно используются для анализа судебной практики, подготовки процессуальных документов, поиска правовых позиций и даже для прогнозирования правовых рисков. С одной стороны, технологические новшества открывают новые возможности для повышения эффективности работы и сокращения времени на подготовку документов, но с другой стороны — оставляют открытыми вопросы достоверности информации, обрабатываемой ИИ, ведь с «галлюцинированием» нейросетей сталкивался каждый активный пользователь искусственного интеллекта.

Украинские суды уже также ощутили последствия использования нейросетей участниками судебного процесса. Истец обращается в суд с иском, который для него написал искусственный интеллект, а суд обнаруживает, что все упомянутые в нем решения — выдумка, и вместо того, чтобы рассматривать дело по существу, судьи вынуждены тратить время на верификацию несуществующих ссылок, сгенерированных алгоритмами.

Главная проблема заключается в том, что ИИ свойственно создавать галлюцинации — неточную или полностью вымышленную информацию, которая подается как достоверная, что в юридическом контексте проявляется в ссылках на несуществующие нормы законов, вымышленные даты и номера судебных дел. Рассмотрим последние судебные решения, в которых зафиксировано использование участником дела искусственного интеллекта с «галлюцинациями», что было квалифицировано как нарушение принципа добросовестности.

Шестой апелляционный админсуд отказал воинской части в отсрочке судебного сбора из-за подозрения в «галлюцинациях» ИИ

Определением от 26.01.2026 № 620/12085/25 Шестой апелляционный административный суд оставил без движения апелляционную жалобу воинской части на решение окружного админсуда и отказал в отсрочке уплаты судебного сбора.

Воинская часть просила отсрочить уплату судебного сбора, мотивируя отсутствием средств на счетах и подачей заявления в Департамент финансов Минобороны 17.01.2026. В ходатайстве об отсрочке воинская часть ссылалась на ряд постановлений и определений Верховного Суда и Шестого ААС как на подтверждение того, что отсутствие средств у воинских частей и зависимость от централизованного финансирования МОУ является уважительной причиной для отсрочки.

Суд проверил Единый государственный реестр судебных решений и установил, что ни одно из приведенных решений не существует, а регистрационные номера, даты и номера дел вымышлены. Суд указал, что использованные воинской частью ссылки на постановления и определения суда кассационной инстанции могут указывать на вероятный запрос к искусственному интеллекту подобрать соответствующую судебную практику, которую технология могла сгенерировать, не имея доступа к реальным базам данных.

Суд обратился к определению Верховного Суда от 15.01.2026 по делу № 240/14153/24 по поводу аналогичных обстоятельств ссылки субъектом властных полномочий на выводы, которых в реальности не существовало, и отметил, что согласно отраслевым стандартам Украины, галлюцинирование определяется как феномен, при котором результат работы системы генеративного ИИ содержит неточную или ложную информацию, обманчиво представленную как достоверную (Словарь терминов в сфере искусственного интеллекта, одобренный Министерством цифровой трансформации, пункт 24, 2024 год).

Шестой апелляционный административный суд пришел к выводу, что подача в суд процессуальных документов со ссылками на несуществующие решения, вероятно сгенерированные ИИ без проверки, нарушает принцип добросовестности, предусмотренный статьей 45 КАС Украины, и является проявлением неуважения к суду и ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Как результат, ходатайство об отсрочке судебного сбора было отклонено, а апелляционная жалоба оставлена без движения.

Верховный Суд отказал в открытии кассации в деле о выплате 200 тыс. грн помощи из-за использования ГУ ПФУ фейковых ссылок на постановления ВС

Определением от 15.01.2026 № 240/14153/24 Верховный Суд отказал в открытии кассационного производства по жалобе Главного управления Пенсионного фонда Украины в Житомирской области на решение окружного админсуда от 03.03.2025 и постановление апелляционного админсуда.

Истец в деле просил отменить отказ ГУ ПФУ в назначении и выплате единовременной денежной помощи в размере 200 тыс. грн за вред жизни и здоровью; суды первой и апелляционной инстанции иск удовлетворили полностью, что и стало причиной обращения ПФУ в Верховный Суд с кассационной жалобой. При этом ПФУ в своей жалобе подкрепил позицию рядом ссылок на судебные решения, которые, по его утверждению, подтверждают верность его позиции.

Проверка Единого государственного реестра судебных решений показала: ни одно из этих решений не существует. Номера дел, даты и содержание цитат вымышлены.

Верховный Суд после проверки Единого государственного реестра судебных решений указал, что характер ссылок свидетельствует об использовании ИИ и получении на запрос результата в форме галлюцинаций. Подача недостоверной информации заявителем признана нарушением принципа добросовестности и проявлением неуважения к суду.

При этом Верховный Суд подчеркнул, что использование ИИ для подготовки процессуальных документов не запрещено, но ответственность за достоверность информации несет исключительно участник дела.

Однако Верховный Суд настаивает на обязательности соблюдения принципа профессионального человеческого контроля (human-in-the-loop). Так, использование ИИ в юридической деятельности допускается исключительно как вспомогательный инструмент, который не может заменить профессиональную деятельность юриста. (Рекомендации по ответственному использованию искусственного интеллекта для юристов, одобренные Министерством цифровой трансформации и Министерством юстиции Украины, июль 2025 года).

Ожидание платной версии ИИ не оправдывает пропуска процессуальных сроков

Не галлюцинированием единым разнообразится судебная практика. Определением от 19.06.2025 № 520/6119/23 Верховный Суд отказал в открытии кассационного производства по жалобе истца на решение окружного админсуда и постановление апелляционного админсуда. Истец просил признать противоправным бездействие ГУ ПФУ относительно зачисления стажа и учета его заявления как основания для назначения пенсии, перерасчета пенсии с повышением и выплаты задолженности. Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении иска.

Кассационную жалобу заявитель подал через 13 месяцев после истечения срока на ее подачу. Соответственно, заявитель просил суд восстановить срок, ссылаясь на такие уважительные причины:

постоянный уход за тяжелобольной женой;

несвоевременное получение ответов от ПФУ и ГНС;

необходимость использования платной версии ИИ в апреле 2025 года для формирования правовой позиции.

Верховный Суд отклонил все аргументы заявителя, поскольку уход за женой — длительное обстоятельство, которое не объясняет невозможность подать хотя бы краткую жалобу в срок, а сбор новых доказательств или ответов от органов не является основанием для пропуска срока. Что же касается использования ИИ в апреле 2025 года для подготовки позиции, то ВС назвал это субъективной причиной, которая не оправдывает 13-месячный пропуск.

Более того, Верховный Суд пришел к выводу, что ссылка истца на необходимость использования платной версии ИИ только в апреле 2025 года подчеркивает чрезвычайно длительное бездействие заявителя в течение целого года после окончания срока на обжалование.

Судья отклонил обвинения в использовании ИИ при подготовке определения

Определением от 16.02.2026 № 504/460/26 Доброславский районный суд отменил запрет на вывоз 87-летней подопечной из пансионата. Так, между ФЛП как исполнителем и заказчиком, выступавшим в интересах подопечной, действовал договор на оказание услуг по уходу и проживанию в пансионате.

04.02.2026 заказчик получил определение суда об обеспечении будущего иска: запрете вывоза подопечной в другое учреждение. ФЛП, в свою очередь, потребовал отмены обеспечения иска, заявляя, что определение от 04.02.2026 частично сгенерировано искусственным интеллектом, ссылаясь на фразу: «перемещение такого лица… может убедить стороннего наблюдателя, что было непропорциональное вмешательство в частную жизнь и бесчеловечное обращение с пожилым человеком». Также ФЛП приложил к заявлению распечатку о том, что 98% текста фразы создано ИИ.

Суд отклонил обвинения, указав, что фраза состоит из двух частей: цитаты из заявления заказчика и вывода суда, а само определение основывается на практике ЕСПЧ и ВС, а не на ИИ.

Таким образом, суд рассмотрел и отклонил обвинения в использовании ИИ для написания судебного решения, подчеркнув, что использование ИИ в качестве вспомогательного инструмента допустимо, но ответственность за текст несет судья.

Как мы видим, тенденция использования нейросетей при подготовке к судебным заседаниям набирает обороты, и теперь судьи вынуждены значительное время тратить на верификацию каждой цитаты через ЕГРСР и анализировать документы на предмет типичных ошибок генеративных моделей. В свою очередь, Министерство цифровой трансформации еще в 2024 году презентовало Белую книгу, детально описывающую подход к регулированию искусственного интеллекта в Украине. Книга предлагает постепенный подход (bottom-up) к регулированию ИИ в Украине, то есть создание добровольных кодексов поведения, общих и секторальных рекомендаций. Документ также подчеркивает важность risk-based approach — зависимости требований от степени риска, который ИИ-продукт представляет для прав человека.

