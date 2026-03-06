Как открыть ФЛП в 2026 году: какие документы нужны и можно ли сделать это онлайн

Какие документы необходимы для регистрации предпринимателя и в каких случаях могут отказать.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине зарегистрироваться физическим лицом-предпринимателем можно как лично через государственного регистратора или нотариуса, так и онлайн через портал Дия. Для этого нужно подать лишь несколько документов, предусмотренных законом. Требовать дополнительные справки чиновники не имеют права.

Какие документы нужны для регистрации ФЛП

В Минйусте напоминают, что в соответствии со ст.18 Закона «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований», для открытия ФЛП подается прежде всего заявление о государственной регистрации.

В нем заявитель может одновременно:

подать просьбу о регистрации плательщиком НДС;

выбрать упрощенную систему налогообложения;

указать информацию о статусе электронного резидента.

Форма заявления утверждена приказом Министерства юстиции №3268/5 от 18 ноября 2016 года.

В некоторых случаях могут понадобиться и дополнительные документы. В частности, если предпринимателем хочет стать лицо в возрасте от 16 до 18 лет, необходимо нотариально удостоверенное согласие родителей или попечителя.

Однако такое согласие не требуется, если несовершеннолетний уже имеет полную гражданскую дееспособность.

Когда несовершеннолетний может открыть ФЛП

Согласно статьям 34–35 Гражданского кодекса Украины, лицо до 18 лет может получить полную гражданскую дееспособность в нескольких случаях:

после регистрации брака;

если работает по трудовому договору с 16 лет;

если несовершеннолетний является матерью или отцом ребенка.

Предоставление полной гражданской дееспособности осуществляется решением органа опеки и попечительства с согласия родителей или, при его отсутствии, — по решению суда.

Когда нужен договор о фермерском хозяйстве

Если ФЛП регистрируется для создания семейного фермерского хозяйства, дополнительно подается договор или декларация о его создании. Типовую форму документа утвердило Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Какие документы не имеют права требовать

Закон прямо запрещает требовать документы, которые не предусмотрены статьей 18.

Например, регистраторы не могут просить справку о месте проживания. Ведь адрес предпринимателя вносится в Единый государственный реестр на основании данных, указанных в заявлении.

Кто может подать документы

Заявителем может быть:

сам человек, который планирует стать предпринимателем;

уполномоченное лицо по нотариально удостоверенной доверенности.

Подать документы можно:

в бумажной форме — лично или по почте;

в электронной форме.

Бумажные документы принимают государственные регистраторы органов местного самоуправления, районные государственные администрации или нотариусы.

Можно ли открыть ФЛП онлайн

Зарегистрироваться предпринимателем можно и без участия государственного регистратора — через портал Дия. В этом случае процедура происходит автоматически.

Онлайн-регистрация доступна для лиц, которые:

достигли 18 лет;

не нуждаются в подаче дополнительных документов.

Во время подачи заявления система проверяет, не зарегистрирован ли человек уже предпринимателем. Если записи в реестре нет, государственная регистрация проводится автоматически.

Когда могут отказать в регистрации ФЛП

Отказ в регистрации могут предоставить в случаях, определенных законом. Среди основных причин:

подача неполного пакета документов;

несоответствие документов требованиям законодательства.

Как получить выписку о регистрации

После успешной регистрации заявитель получает выписку из Единого государственного реестра.

Если документы подавались офлайн, ее выдает государственный регистратор или нотариус. При онлайн-регистрации документ можно самостоятельно загрузить в личном кабинете на портале Дия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.