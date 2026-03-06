  1. В Украине

Как открыть ФЛП в 2026 году: какие документы нужны и можно ли сделать это онлайн

08:28, 6 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Какие документы необходимы для регистрации предпринимателя и в каких случаях могут отказать.
Как открыть ФЛП в 2026 году: какие документы нужны и можно ли сделать это онлайн
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине зарегистрироваться физическим лицом-предпринимателем можно как лично через государственного регистратора или нотариуса, так и онлайн через портал Дия. Для этого нужно подать лишь несколько документов, предусмотренных законом. Требовать дополнительные справки чиновники не имеют права.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Какие документы нужны для регистрации ФЛП

В Минйусте напоминают, что в соответствии со ст.18 Закона «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований», для открытия ФЛП подается прежде всего заявление о государственной регистрации.

В нем заявитель может одновременно:

  • подать просьбу о регистрации плательщиком НДС;
  • выбрать упрощенную систему налогообложения;
  • указать информацию о статусе электронного резидента.

Форма заявления утверждена приказом Министерства юстиции №3268/5 от 18 ноября 2016 года.

В некоторых случаях могут понадобиться и дополнительные документы. В частности, если предпринимателем хочет стать лицо в возрасте от 16 до 18 лет, необходимо нотариально удостоверенное согласие родителей или попечителя.

Однако такое согласие не требуется, если несовершеннолетний уже имеет полную гражданскую дееспособность.

Когда несовершеннолетний может открыть ФЛП

Согласно статьям 34–35 Гражданского кодекса Украины, лицо до 18 лет может получить полную гражданскую дееспособность в нескольких случаях:

  • после регистрации брака;
  • если работает по трудовому договору с 16 лет;
  • если несовершеннолетний является матерью или отцом ребенка.

Предоставление полной гражданской дееспособности осуществляется решением органа опеки и попечительства с согласия родителей или, при его отсутствии, — по решению суда.

Когда нужен договор о фермерском хозяйстве

Если ФЛП регистрируется для создания семейного фермерского хозяйства, дополнительно подается договор или декларация о его создании. Типовую форму документа утвердило Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Какие документы не имеют права требовать

Закон прямо запрещает требовать документы, которые не предусмотрены статьей 18.

Например, регистраторы не могут просить справку о месте проживания. Ведь адрес предпринимателя вносится в Единый государственный реестр на основании данных, указанных в заявлении.

Кто может подать документы

Заявителем может быть:

  • сам человек, который планирует стать предпринимателем;
  • уполномоченное лицо по нотариально удостоверенной доверенности.

Подать документы можно:

  • в бумажной форме — лично или по почте;
  • в электронной форме.

Бумажные документы принимают государственные регистраторы органов местного самоуправления, районные государственные администрации или нотариусы.

Можно ли открыть ФЛП онлайн

Зарегистрироваться предпринимателем можно и без участия государственного регистратора — через портал Дия. В этом случае процедура происходит автоматически.

Онлайн-регистрация доступна для лиц, которые:

  • достигли 18 лет;
  • не нуждаются в подаче дополнительных документов.

Во время подачи заявления система проверяет, не зарегистрирован ли человек уже предпринимателем. Если записи в реестре нет, государственная регистрация проводится автоматически.

Когда могут отказать в регистрации ФЛП

Отказ в регистрации могут предоставить в случаях, определенных законом. Среди основных причин:

  • подача неполного пакета документов;
  • несоответствие документов требованиям законодательства.

Как получить выписку о регистрации

После успешной регистрации заявитель получает выписку из Единого государственного реестра.

Если документы подавались офлайн, ее выдает государственный регистратор или нотариус. При онлайн-регистрации документ можно самостоятельно загрузить в личном кабинете на портале Дия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

предприниматель ФЛП

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Правительство обновило процедуры закупки БПЛА, РЭБ и боеприпасов

Кабмин внес изменения в Порядок поставки и кодификации товаров оборонного назначения

Галлюцинации ИИ в суде: суд может отказать в иске из-за фейковых ссылок на постановления

Использование генеративного ИИ без человеческого контроля признано проявлением ненадлежащего исполнения обязанностей: позиция Верховного Суда относительно принципа human-in-the-loop.

Порядок подачи заявлений в Реестр убытков изменится: что предлагает Минцифры

Минцифры вынесло на общественное обсуждение проект постановления, который расширяет перечень категорий для подачи заявлений в Реестр убытков.

Съезд судей 2026: возможность перезагрузки для судебной системы

ХХ очередной съезд судей должен завершить процедуру формирования состава Высшего совета правосудия по своей квоте.

Уволенным со срочной военной службы будут выплачивать материальную помощь: решение Правительства

Правительство определило механизм выплаты материальной помощи лицам, завершившим срочную военную службу.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]