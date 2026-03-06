6 марта – какой сегодня праздник и главные события

6 марта в мире отмечают Европейский день праведников и Всемирный день молитвы.

6 марта в мире отмечают несколько международных и памятных дат. Среди них – Европейский день праведников, Всемирный день отключения, также известный как День выключенных гаджетов, Всемирный день молитвы и Всемирный день борьбы с лимфедемой.

В этот день также вспоминают важные события новейшей истории Украины. В 2022 году Указом Президента Украины №111/2022 почетное звание «Город-герой Украины» было присвоено городам Волноваха, Гостомель, Мариуполь, Харьков, Херсон и Чернигов.

Важные исторические события

6 марта связано с рядом событий в мировой и украинской истории:

В 1902 году был основан футбольный клуб «Реал Мадрид».

В 1913 году в прессе впервые упомянули слово «джаз».

В 1918 году Украинская Центральная Рада провозгласила административную реформу Украинской Народной Республики, разделив ее территорию на 32 земли.

В 1939 году в Киеве открыли памятник Тарасу Шевченко по случаю 125-й годовщины со дня рождения поэта.

В 1991 году был основан Национальный олимпийский комитет Украины.

В 1992 году начался розыгрыш первого чемпионата по футболу независимой Украины.

В 2003 году Верховная Рада Украины приняла Закон «О Государственном гимне Украины».

Церковный праздник

По церковному календарю 6 марта чтят память 42 мучеников из города Амморея, а также святого Константина и его матери Елены.

История 42 мучеников связана с войной между греческим императором Феофилом и сарацинами. Во время осады византийского города Амморея сарацины взяли в плен его защитников — 42 воина.

Среди них был и святой Константин, который отказался от священнического сана, чтобы стать воином и защищать город. Пленных подвергали пыткам, однако они не отреклись от христианской веры.

Именины

В этот день именины отмечают Аркадий, Константин, Максим, Федор, Юлиан и Елена.

