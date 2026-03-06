  1. Общество

6 марта – какой сегодня праздник и главные события

09:22, 6 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
6 марта в мире отмечают Европейский день праведников и Всемирный день молитвы.
6 марта – какой сегодня праздник и главные события
Фото: Info News
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

6 марта в мире отмечают несколько международных и памятных дат. Среди них – Европейский день праведников, Всемирный день отключения, также известный как День выключенных гаджетов, Всемирный день молитвы и Всемирный день борьбы с лимфедемой.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В этот день также вспоминают важные события новейшей истории Украины. В 2022 году Указом Президента Украины №111/2022 почетное звание «Город-герой Украины» было присвоено городам Волноваха, Гостомель, Мариуполь, Харьков, Херсон и Чернигов.

Важные исторические события

6 марта связано с рядом событий в мировой и украинской истории:

В 1902 году был основан футбольный клуб «Реал Мадрид».

В 1913 году в прессе впервые упомянули слово «джаз».

В 1918 году Украинская Центральная Рада провозгласила административную реформу Украинской Народной Республики, разделив ее территорию на 32 земли.

В 1939 году в Киеве открыли памятник Тарасу Шевченко по случаю 125-й годовщины со дня рождения поэта.

В 1991 году был основан Национальный олимпийский комитет Украины.

В 1992 году начался розыгрыш первого чемпионата по футболу независимой Украины.

В 2003 году Верховная Рада Украины приняла Закон «О Государственном гимне Украины».

Церковный праздник

По церковному календарю 6 марта чтят память 42 мучеников из города Амморея, а также святого Константина и его матери Елены.

История 42 мучеников связана с войной между греческим императором Феофилом и сарацинами. Во время осады византийского города Амморея сарацины взяли в плен его защитников — 42 воина.

Среди них был и святой Константин, который отказался от священнического сана, чтобы стать воином и защищать город. Пленных подвергали пыткам, однако они не отреклись от христианской веры.

Именины

В этот день именины отмечают Аркадий, Константин, Максим, Федор, Юлиан и Елена.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

какой сегодня праздник свято

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Правительство обновило процедуры закупки БПЛА, РЭБ и боеприпасов

Кабмин внес изменения в Порядок поставки и кодификации товаров оборонного назначения

Галлюцинации ИИ в суде: суд может отказать в иске из-за фейковых ссылок на постановления

Использование генеративного ИИ без человеческого контроля признано проявлением ненадлежащего исполнения обязанностей: позиция Верховного Суда относительно принципа human-in-the-loop.

Порядок подачи заявлений в Реестр убытков изменится: что предлагает Минцифры

Минцифры вынесло на общественное обсуждение проект постановления, который расширяет перечень категорий для подачи заявлений в Реестр убытков.

Съезд судей 2026: возможность перезагрузки для судебной системы

ХХ очередной съезд судей должен завершить процедуру формирования состава Высшего совета правосудия по своей квоте.

Уволенным со срочной военной службы будут выплачивать материальную помощь: решение Правительства

Правительство определило механизм выплаты материальной помощи лицам, завершившим срочную военную службу.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]