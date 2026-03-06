Приостановление трудового договора больше не будет бессрочным – что изменилось в законодательстве

С 14 марта 2026 года приостановление действия трудового договора по инициативе одной стороны ограничивается 90 календарными днями.

С 14 марта 2026 года вступают в силу изменения в статью 13 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» №2136-IX. Они меняют подход к приостановке действия трудового договора, пояснили в Инспекции по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета.

Ключевое изменение заключается в том, что приостановление по инициативе одной стороны — работника или работодателя — больше не может быть неограниченным во времени.

Приостановление — не более чем на 90 дней

Отныне приостановление действия трудового договора, инициированное только одной стороной, допускается в совокупности не более чем на 90 календарных дней в течение всего периода военного положения, включая все его продления.

Речь идет не о 90 днях по одному приказу, а о предельном общем сроке.

Приказ о приостановлении может утратить силу автоматически

Если работодатель издал приказ о приостановлении на срок, превышающий 90 календарных дней, такой приказ прекращает действие автоматически — со дня, следующего после завершения разрешенного законом срока.

Вместе с тем на практике рекомендуется оформить отдельный приказ об утрате силы предыдущего документа, сослаться в нем на обновленную норму закона и довести его до сведения работника. Это поможет избежать споров относительно момента восстановления трудовых прав и обязанностей.

После 14 марта 2026 года формулировка типа «приостановить действие трудового договора до завершения военного положения» считается юридически рискованной.

После 90 дней работник должен вернуться к работе

По истечении 90 календарных дней работник считается таким, который должен приступить к работе, а работодатель обязан допустить его к работе или принять другое законное решение относительно дальнейших трудовых отношений.

Молчаливое продление приостановления больше не допускается. Фактически с этой даты оно перестает быть бессрочной паузой — после 90 дней стороны должны принять решение и оформить его документально.

Это означает восстановление всех прав и обязанностей: работник должен выполнять работу, а работодатель — обеспечить рабочее место, выплачивать заработную плату, начислять ЕСВ и другие обязательные платежи.

Хотя закон прямо этого не требует, на практике рекомендуется издать приказ о возобновлении действия трудового договора.

Если выполнять договор невозможно

Бывают случаи, когда после автоматического возобновления договора выполнять его условия фактически невозможно. В частности, если работодатель не может предоставить работу из-за уничтожения имущества, эвакуации или ликвидации предприятия, или работник не может приступить к работе из-за оккупации территории, боевых действий, прохождения службы в ВСУ, пребывания в плену или отсутствия связи.

Если стороны не договорились о дальнейшей приостановке, а срок уже истек, приостановка больше не применяется, но и выполнить трудовой договор невозможно.

В таком случае работодатель должен действовать в рамках Кодекса законов о труде и прекращать трудовые отношения на законных основаниях.

Возможные основания прекращения трудового договора

Среди возможных оснований прекращения трудового договора:

соглашение сторон или увольнение по собственному желанию;

окончание срока трудового договора;

отказ работника от перевода в другую местность;

отсутствие работника и информации о причинах такого отсутствия более четырех месяцев подряд;

изменения в организации производства и труда, сокращение численности или штата;

прогул;

невозможность обеспечить работника работой из-за уничтожения или отсутствия производственных, организационных или технических условий в результате боевых действий с применением упрощенной процедуры увольнения.

