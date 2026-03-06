Призупинення трудового договору більше не буде безстроковим – що змінилося в законодавстві

З 14 березня 2026 року призупинення дії трудового договору за ініціативою однієї сторони обмежується 90 календарними днями.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 14 березня 2026 року набувають чинності зміни до статті 13 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» №2136-IX. Вони змінюють підхід до призупинення дії трудового договору, пояснили в Інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради.

Ключова зміна полягає в тому, що призупинення за ініціативою однієї сторони — працівника або роботодавця — більше не може бути необмеженим у часі.

Призупинення — не більше ніж на 90 днів

Відтепер призупинення дії трудового договору, ініційоване лише однією стороною, допускається сукупно не більше ніж на 90 календарних днів протягом усього періоду воєнного стану, включно з усіма його продовженнями.

Йдеться не про 90 днів за одним наказом, а про граничний загальний строк.

Наказ про призупинення може втратити чинність автоматично

Якщо роботодавець видав наказ про призупинення на строк, що перевищує 90 календарних днів, такий наказ припиняє дію автоматично — з дня, наступного після завершення дозволеного законом строку.

Водночас на практиці рекомендується оформити окремий наказ про втрату чинності попереднього документа, послатися в ньому на оновлену норму закону та довести його до відома працівника. Це допоможе уникнути спорів щодо моменту відновлення трудових прав і обов’язків.

Після 14 березня 2026 року формулювання на кшталт «призупинити дію трудового договору до завершення воєнного стану» вважається юридично ризикованим.

Після 90 днів працівник має повернутися до роботи

Після спливу 90 календарних днів працівник вважається таким, що має приступити до роботи, а роботодавець зобов’язаний допустити його до роботи або ухвалити інше законне рішення щодо подальших трудових відносин.

Мовчазне продовження призупинення більше не допускається. Фактично з цієї дати воно перестає бути безстроковою паузою — після 90 днів сторони мають прийняти рішення та оформити його документально.

Це означає відновлення всіх прав і обов’язків: працівник має виконувати роботу, а роботодавець — забезпечити робоче місце, виплачувати заробітну плату, нараховувати ЄСВ та інші обов’язкові платежі.

Хоча закон прямо цього не вимагає, на практиці рекомендується видати наказ про відновлення дії трудового договору.

Якщо виконувати договір неможливо

Бувають випадки, коли після автоматичного відновлення договору виконувати його умови фактично неможливо. Зокрема, якщо роботодавець не може надати роботу через знищення майна, евакуацію або ліквідацію підприємства, або працівник не може приступити до роботи через окупацію території, бойові дії, проходження служби в ЗСУ, перебування в полоні чи відсутність зв’язку.

Якщо сторони не домовилися про подальше призупинення, а строк уже сплив, призупинення більше не застосовується, але й виконати трудовий договір неможливо.

У такому разі роботодавець має діяти в межах Кодексу законів про працю та припиняти трудові відносини на законних підставах.

Можливі підстави припинення трудового договору

Серед можливих підстав припинення трудового договору:

угода сторін або звільнення за власним бажанням;

закінчення строку трудового договору;

відмова працівника від переведення в іншу місцевість;

відсутність працівника та інформації про причини такої відсутності понад чотири місяці поспіль;

зміни в організації виробництва і праці, скорочення чисельності або штату;

прогул;

неможливість забезпечити працівника роботою через знищення або відсутність виробничих, організаційних чи технічних умов унаслідок бойових дій із застосуванням спрощеної процедури вивільнення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.