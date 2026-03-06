  1. Судова практика
  2. / В Україні

«Боді-камера зламалася» – в Одесі оштрафували співробітника ТЦК, який вручав повістки без відеореєстратора

16:46, 6 березня 2026
Приморський райсуд Одеси наклав штраф 17 000 грн на військовослужбовця за недбале ставлення до військової служби.
Приморський районний суд міста Одеси постановою визнав винним військовослужбовця у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 172-15 КУпАП (недбале ставлення до військової служби військовослужбовцем в умовах особливого періоду).

Обставини справи №522/23696/25

5 жовтня 2025 року близько 23:20 солдат, перебуваючи у складі групи оповіщення, здійснював заходи оповіщення. Під час зупинки та перевірки військово-облікових документів громадянина портативний нагрудний відеореєстратор (боді-камера), закріплений за солдатом, за його твердженням, вийшов з ладу з технічних причин.

Солдат стверджував, що перевірив працездатність відеореєстратора при отриманні 5 жовтня 2025 року, а про несправність усно повідомив чергового. Письмового рапорту чи доповіді про технічну несправність не складав.

Судом встановлено:

  • відеореєстратор видано солдату 5 жовтня 2025 року, повернуто 6 жовтня 2025 року о 01:30;
  • 6 жовтня 2025 року о 06:00 та 7 жовтня 2025 року о 06:00 відеореєстратор видавався іншому військовослужбовцю у справному стані;
  • у журналі обліку видачі, повернення портативного відеореєстратора та карт пам’яті відсутні відомості про технічну несправність;
  • відсутні відомості про проведення ремонтних робіт чи технічних перевірок відеореєстратора в період з 05 жовтня 2025 року;
  • твердження про усне повідомлення чергового не підтверджені об’єктивними даними та спростовуються іншими доказами.

Суд дійшов висновку, що солдат недбало поставився до військової служби, не виконав вимоги щодо використання засобів відеофіксації під час заходів оповіщення (ч. 6 ст. 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», невідкладне доручення Міністра оборони України від 29.08.2025 № 4351/уд/5, наказ МОУ № 532 від 06.08.2024), не задокументував факт нібито несправності в установленому порядку.

Рішення суду

Суд визнав винним у вчиненні адміністративного правопорушення за ч. 2 ст. 172-15 КУпАП.

Наклав адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 грн.

Звільнив від сплати судового збору на підставі п. 12 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про судовий збір» (військовослужбовці у справах, пов’язаних з виконанням військового обов’язку).

Постанову може бути оскаржено до Одеського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги до Приморського районного суду м. Одеси протягом десяти днів з дня винесення постанови.

Постанову підлягає виконанню з моменту її винесення та зверненню до виконання протягом трьох місяців з моменту винесення. У разі оскарження перебіг строку давності зупиняється до розгляду скарги.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

