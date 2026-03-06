  1. Судебная практика
  2. / В Украине

«Боди-камера сломалась» – в Одессе оштрафовали сотрудника ТЦК, который вручал повестки без видеорегистратора

16:46, 6 марта 2026
Приморский райсуд Одессы наложил штраф в размере 17 000 грн на военнослужащего за небрежное отношение к военной службе.
Приморский районный суд города Одессы постановлением признал виновным военнослужащего в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 172-15 КУоАП (халатное отношение к военной службе военнослужащим в условиях особого периода).

Обстоятельства дела №522/23696/25

5 октября 2025 года около 23:20 солдат, находясь в составе группы оповещения, осуществлял меры оповещения. Во время остановки и проверки военно-учетных документов гражданина портативный нагрудный видеорегистратор (боди-камера), закрепленный за солдатом, по его утверждению, вышел из строя по техническим причинам.

Солдат утверждал, что проверил работоспособность видеорегистратора при получении 5 октября 2025 года, а о неисправности устно сообщил дежурному. Письменного рапорта или доклада о технической неисправности не составлял.

Судом установлено:

  • видеорегистратор выдан солдату 5 октября 2025 года, возвращен 6 октября 2025 года в 01:30;
  • 6 октября 2025 года в 06:00 и 7 октября 2025 года в 06:00 видеорегистратор выдавали другому военнослужащему в исправном состоянии;
  • в журнале учета выдачи, возврата портативного видеорегистратора и карт памяти отсутствуют сведения о технической неисправности;
  • отсутствуют сведения о проведении ремонтных работ или технических проверок видеорегистратора в период с 05 октября 2025 года;
  • утверждения об устном сообщении дежурного не подтверждены объективными данными и опровергаются другими доказательствами.

Суд пришел к выводу, что солдат небрежно отнесся к военной службе, не выполнил требования по использованию средств видеофиксации во время мероприятий оповещения (ч. 6 ст. 22 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», неотложное поручение Министра обороны Украины от 29.08.2025 № 4351/уд/5, приказ МОУ № 532 от 06.08.2024), не задокументировал факт якобы неисправности в установленном порядке.

Решение суда

Суд признал виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 172-15 КУоАП.

Наложил административное взыскание в виде штрафа в размере 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 17 000 грн.

Освободил от уплаты судебного сбора на основании п. 12 ч. 1 ст. 5 Закона Украины «О судебном сборе» (военнослужащие по делам, связанным с выполнением воинского долга).

Постановление может быть обжаловано в Одесском апелляционном суде путем подачи апелляционной жалобы в Приморский районный суд г. Одессы в течение десяти дней со дня вынесения постановления.

Постановление подлежит исполнению с момента его вынесения и обращению в исполнение в течение трех месяцев с момента вынесения. В случае обжалования течение срока давности приостанавливается до рассмотрения жалобы.

