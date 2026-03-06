В Україні на рівні закону запровадили щоденну хвилину мовчання о 9:00: що зміниться для громадян

Володимир Зеленський підписав закон про щоденну хвилину мовчання та нові правила вшанування жертв російської агресії.

Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вшанування пам’яті співвітчизників, які загинули внаслідок збройної агресії РФ» №4783-IX (законопроєкт №14144). Документ спрямований на посилення державної політики національної пам’яті та передбачає нові підходи до вшанування громадян, які загинули через війну.

Запроваджені зміни покликані створити єдиний загальнонаціональний простір пам’яті, в якому держава і суспільство щоденно віддаватимуть шану тим, хто загинув за Україну або став жертвою російської агресії. Закон також деталізує порядок проведення загальнонаціональних меморіальних заходів та використання систем оповіщення.

Фактично документ закріплює на державному рівні щоденний ритуал вшанування пам’яті, який має стати спільним символом вдячності, поваги та пам’яті про загиблих.

Ключові новації Закону:

Щоденна загальнонаціональна хвилина мовчання

На законодавчому рівні закріплено щоденну хвилину мовчання о 9:00, під час якої вшановуватимуть пам’ять:

військовослужбовців

добровольців

медичних працівників

рятувальників

журналістів

волонтерів

мирних жителів, які загинули внаслідок російської агресії.

Інформування про початок і завершення хвилини мовчання забезпечуватимуть місцеві органи державної влади та органи місцевого самоврядування

Вшанування жертв Голодомору

Документ закріплює традиційні меморіальні практики:

щороку у четверту суботу листопада о 16:00 проводитиметься загальнонаціональна хвилина мовчання;

одночасно проходитиме всеукраїнська акція «Запали свічку».

Органи місцевого самоврядування сприятимуть організації цих заходів та інформуванню громадян

Використання систем оповіщення

Оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання та початку акції «Запали свічку» здійснюватиметься:

через медіа незалежно від форми власності,

а також через системи оповіщення та інформування у сфері цивільного захисту.

Особливості використання систем оповіщення визначатиме Кабінет Міністрів України.

Роль державних інституцій

Рекомендації щодо організації та проведення загальнонаціональної хвилини мовчання та акції «Запали свічку» затверджуватиме Український інститут національної пам’яті.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

Раніше ми писали, що 11 лютого Верховна Рада встановила на законодавчому рівні загальнонаціональну Хвилину мовчання, як щоденний захід.

