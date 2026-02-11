В Україні дозволили використовувати систему оповіщення для щоденної Хвилини мовчання — Рада прийняла закон

Верховна Рада встановила на законодавчому рівні загальнонаціональну Хвилину мовчання, як щоденний захід.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада ухвалила закон № 14144, яким створила технічні умови та визначила стандарти проведення загальнонаціональної Хвилини мовчання.

Він покликаний усунути технічні перепони та офіційно дозволити містам і громадам використовувати національну систему оповіщення для оголошення хвилини мовчання — щоденно о 9-й ранку.

Як розповідала «Судово-юридична газета», минулого року Рада прийняла за основу законопроєкт 14144, який покликаний усунути технічні перепони та офіційно дозволити містам і громадам використовувати національну систему оповіщення для оголошення хвилини мовчання — щоденно о 9-й ранку.

Віцеспікерка Олена Кондратюк, яка є ініціаторкою документу, вказала, що це також законопроєкт Ірини Цибух, Героїні України посмертно, госпітальєрки, з якої розпочалося переосмислення культури пам’яті та вшанування загиблих. Також це законопроєкт і Катерини Даценко та її колег із ГО «Вшануй», які щодня о 9-й ранку стоять на перехрестях доріг та закликають присвятити хвилину тим, хто загинув.

Документом пропонується внести зміни до Закону України «Про засади державної політики національної пам’яті Українського народу» та Кодексу цивільного захисту України, якими, зокрема, передбачити, що:

загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, проводиться щоденно о 9 годині 00 хвилин;

органи державної влади та місцевого самоврядування забезпечують інформування про початок і звершення загальнонаціональної хвилини мовчання на підприємствах, в установах, організаціях, які належать до сфери їх управління;

оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання здійснюється через медіа (засоби масової інформації) незалежно від форми власності, системи оповіщення та інформування у сфері цивільного захисту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.