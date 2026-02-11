  1. Законодательство
  2. / В Украине

В Украине разрешили использовать систему оповещения для ежедневной Минуты молчания — Рада приняла закон

13:27, 11 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Верховная Рада установила на законодательном уровне общенациональную Минуту молчания как ежедневное мероприятие.
В Украине разрешили использовать систему оповещения для ежедневной Минуты молчания — Рада приняла закон
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада приняла закон №14144, которым создала технические условия и определила стандарты проведения общенациональной Минуты молчания.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Он призван устранить технические преграды и официально разрешить городам и общинам использовать национальную систему оповещения для объявления минуты молчания — ежедневно в 9 утра.

Как рассказывала «Судебно-юридическая газета», в прошлом году Рада приняла за основу законопроект 14144, который призван устранить технические препятствия и официально разрешить городам и громадам использовать национальную систему оповещения для объявления минуты молчания — ежедневно в 9 часов утра.

Вице-спикер Елена Кондратюк, которая является инициатором документа, указала, что это также законопроект Ирины Цибух, Героя Украины посмертно, госпитальерки, с которой началось переосмысление культуры памяти и чествования погибших. Также это законопроект и Екатерины Даценко и ее коллег из ОО «Почти», которые ежедневно в 9 часов утра стоят на перекрестках дорог и призывают посвятить минуту тем, кто погиб.

Документом предлагается внести изменения в Закон Украины «Об основах государственной политики национальной памяти Украинского народа» и Кодекс гражданской защиты Украины, которыми, в частности, предусмотреть, что:

  • общенациональная минута молчания по соотечественникам, погибшим в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, проводится ежедневно в 9 часов 00 минут;
  • органы государственной власти и местного самоуправления обеспечивают информирование о начале и завершении общенациональной минуты молчания на предприятиях, в учреждениях, организациях, которые относятся к сфере их управления;
  • объявление общенациональной минуты молчания осуществляется через медиа (средства массовой информации) независимо от формы собственности, системы оповещения и информирования в сфере гражданской защиты.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект Украина война

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Комитет требует больше открытости: к законопроекту о добродетели полицейских имеют замечания

Правительство предлагает сделать добропорядочность базовым стандартом службы в полиции и расширить аттестацию руководителей.

Для бизеса хотят внедрить фискальный режим «Свободная гривна»: что будет с налогами

Налоговый режим предлагает автоматизированный демередж и выходную плату за вывод средств.

Верховный Суд решит, можно ли оставлять искусственные иски без рассмотрения уже на подготовительной стадии процесса

КХС передал на рассмотрение объединённой палаты дело об использовании искусственных исков.

Розыск через реестр: суд в Киеве установил границу между воинским учетом и самоуправством ТЦК

Суд признал незаконной практику фиксации «нарушений» без реального привлечения к ответственности.

Задержка выплат при переводе не дает права на взыскание среднего заработка: позиция Верховного Суда

Верховный Суд разграничил понятия увольнения и исключения из списка воинской части.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]