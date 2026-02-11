В Украине разрешили использовать систему оповещения для ежедневной Минуты молчания — Рада приняла закон

Верховная Рада установила на законодательном уровне общенациональную Минуту молчания как ежедневное мероприятие.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада приняла закон №14144, которым создала технические условия и определила стандарты проведения общенациональной Минуты молчания.

Он призван устранить технические преграды и официально разрешить городам и общинам использовать национальную систему оповещения для объявления минуты молчания — ежедневно в 9 утра.

Как рассказывала «Судебно-юридическая газета», в прошлом году Рада приняла за основу законопроект 14144, который призван устранить технические препятствия и официально разрешить городам и громадам использовать национальную систему оповещения для объявления минуты молчания — ежедневно в 9 часов утра.

Вице-спикер Елена Кондратюк, которая является инициатором документа, указала, что это также законопроект Ирины Цибух, Героя Украины посмертно, госпитальерки, с которой началось переосмысление культуры памяти и чествования погибших. Также это законопроект и Екатерины Даценко и ее коллег из ОО «Почти», которые ежедневно в 9 часов утра стоят на перекрестках дорог и призывают посвятить минуту тем, кто погиб.

Документом предлагается внести изменения в Закон Украины «Об основах государственной политики национальной памяти Украинского народа» и Кодекс гражданской защиты Украины, которыми, в частности, предусмотреть, что:

общенациональная минута молчания по соотечественникам, погибшим в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, проводится ежедневно в 9 часов 00 минут;

органы государственной власти и местного самоуправления обеспечивают информирование о начале и завершении общенациональной минуты молчания на предприятиях, в учреждениях, организациях, которые относятся к сфере их управления;

объявление общенациональной минуты молчания осуществляется через медиа (средства массовой информации) независимо от формы собственности, системы оповещения и информирования в сфере гражданской защиты.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.