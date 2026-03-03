Водителя оштрафовали за «нечитаемый» номер: суд установил — не доказано, что его невозможно было считать с 20 метров

Полиция не предоставила никаких доказательств того, что номерной знак был неосвещенным или его невозможно было считать.

Водитель обжаловал штраф в размере 1190 грн за якобы неосвещенный или «нечитаемый» номерной знак — и выиграл дело в суде. Полиция утверждала, что номер автомобиля невозможно было считать с расстояния 20 метров, однако не предоставила никаких доказательств этого факта.

Белгород-Днестровский горрайонный суд Одесской области по делу №495/338/26 признал постановление об административном правонарушении незаконным и отменил его. Суд пришел к выводу: отсутствуют доказательства того, что номерной знак был неосвещенным или действительно нечитаемым в понимании закона.

Обстоятельства дела

14 января 2026 года в городе Малин Житомирской области сотрудница полиции вынесла постановление серии ЕНА №6511688, которым водителя привлекли к ответственности по ч.1 ст.121-3 КУпАП и оштрафовали на 1190 грн.

В постановлении отмечалось, что водитель управлял автомобилем с номерным знаком, который «невозможно считать с расстояния 20 метров», что квалифицировано как нарушение п.п.2.9 «в» Правил дорожного движения.

Водитель обжаловал постановление в суд. Среди ключевых аргументов:

перед выездом он проверил исправность всех световых приборов;

во время движения могла выйти из строя одна из двух ламп подсветки заднего номерного знака;

вторая лампа работала, номерной знак оставался освещенным и читаемым;

закон предусматривает ответственность не за абстрактную «невозможность считывания», а за конкретные признаки — в частности, загрязнение или неосвещение номерного знака;

полиция не предоставила никакой фото- или видеофиксации нарушения.

В отзыве Главное управление Национальной полиции в Житомирской области настаивало на правомерности постановления, ссылаясь на полномочия полиции и обязанность водителя соблюдать ПДД.

Правовая оценка суда

Суд рассматривал дело в порядке упрощенного искового производства в письменном процессе.

1. Предмет доказывания

Суд подчеркнул, что в соответствии со ст.7, 245, 280 КУпАП, ст.77 КАС Украины, ст.62 Конституции Украины обязанность доказывания правомерности решения субъекта властных полномочий возлагается именно на этот орган.

В делах об обжаловании постановлений об административных правонарушениях полиция должна доказать: факт события правонарушения, наличие состава правонарушения, виновность лица.

2. Анализ диспозиции ч.1 ст.121-3 КУпАП

Часть 1 ст.121-3 КУпАП предусматривает ответственность, в частности, за:

управление транспортным средством с неосвещенным номерным знаком (в темное время суток или в условиях недостаточной видимости);

загрязненный номерной знак, если такое загрязнение не дает возможности четко определить символы с расстояния 20 метров;

иные действия, направленные на усложнение идентификации.

В то же время суд обратил внимание: в материалах дела отсутствуют какие-либо доказательства, которые подтверждали бы, что:

номерной знак был полностью неосвещенным;

его действительно невозможно было считать с расстояния 20 метров;

существовали признаки загрязнения или умышленного сокрытия.

Единственным доказательством оставалось само постановление, которое, по позиции суда, является лишь формой фиксации правонарушения, но не доказательством его совершения.

3. Презумпция невиновности

Суд применил принцип презумпции невиновности, который распространяется и на дела об административных правонарушениях. Все сомнения относительно доказанности вины толкуются в пользу лица.

Поскольку ответчик не предоставил надлежащих доказательств события правонарушения, недоказанность вины приравнивается к установленной невиновности.

Решение суда

Суд признал постановление серии ЕНА №6511688 противоправным; отменил штраф в размере 1190 грн; закрыл производство по делу за отсутствием в действиях лица состава административного правонарушения; взыскал из бюджета полиции 665,60 грн судебного сбора в пользу истца.

