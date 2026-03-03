Субсидия на аренду жилья для ВПЛ: кто может получить и как оформить
Из-за войны миллионы украинцев стали внутренне перемещёнными лицами, и государство предоставляет им социальную поддержку. В Украине действует программа субсидий на аренду жилья для ВПЛ, которая компенсирует часть арендной платы арендаторам и часть налогов арендодателям, а Минюст разъясняет, как её получить.
Кто может получить субсидию
Субсидия доступна для ВПЛ, которые:
- переместились с территорий, где ведутся (велись) боевые действия, либо с временно оккупированных территорий;
- имеют уничтоженное или непригодное для проживания жильё;
- не имеют в собственности жилья в безопасных регионах;
- тратят на аренду более 20% совокупного дохода семьи;
- не получают помощь на проживание;
- не являются участниками программы «Прихисток»;
- не состоят в родственных отношениях с арендодателем.
Также программой могут воспользоваться детские дома семейного типа и приёмные семьи.
Кто не может получить субсидию
Субсидия не назначается, если:
- приобретён автомобиль возрастом до 5 лет в течение трёх месяцев до обращения;
- совершена покупка или расходы (за исключениями*) свыше 100 тыс. грн за последние три месяца;
- на депозитных счетах имеется более 100 тыс. грн;
- имеется задолженность по уплате алиментов более трёх месяцев;
- расторгнут договор найма;
- имеется жильё в безопасных регионах;
- владелец жилья получил компенсацию расходов за временное размещение ВПЛ;
- получатель получает помощь на проживание.
Как оформить субсидию
Необходимо заключить с владельцем жилья договор аренды (в соответствии с требованиями Порядка, утверждённого постановлением Кабинета Министров Украины от 25.10.2024 № 1225), после чего подать заявление о предоставлении субсидии.
Эти документы подаются в Пенсионный фонд Украины через его сервисные центры или ЦНАП. Также можно воспользоваться порталом электронных услуг ПФУ. В таком случае документы подаются в электронном виде и подписываются КЭП обеими сторонами.
Решение принимается в течение десяти рабочих дней. Заявитель получает уведомление о назначении субсидии, необходимости уточнения данных или отказе с объяснением причин.
Субсидия назначается на шесть месяцев с возможностью продления ещё на один шестимесячный период.
Какой размер субсидии
Размер определяется индивидуально с учётом:
доходов семьи;
количества членов семьи;
стоимости аренды в регионе.
Для расчёта применяется социальная норма жилья — 13,65 кв. м на человека (но не менее 35,22 кв. м на семью). Общая площадь жилья не может превышать 130 кв. м для квартир и 230 кв. м для домов.
Субсидия на аренду не влияет на право получения субсидии на оплату коммунальных услуг.
Преимущества для арендодателей
Государство компенсирует часть налогов с дохода от аренды:
НДФЛ и военный сбор — для владельцев жилья;
единый налог и военный сбор — для ФОП.
Государственная программа субсидий на аренду жилья — это инструмент государственной поддержки ВПЛ и содействия их интеграции в новые громады.
