  1. В Украине

Субсидия на аренду жилья для ВПЛ: кто может получить и как оформить

17:47, 3 марта 2026
В Минюсте объяснили, кто из ВПЛ может получить субсидию на аренду жилья, как ее оформить, какой размер пособия предусмотрен и какие налоговые компенсации действуют для арендодателей.
Из-за войны миллионы украинцев стали внутренне перемещёнными лицами, и государство предоставляет им социальную поддержку. В Украине действует программа субсидий на аренду жилья для ВПЛ, которая компенсирует часть арендной платы арендаторам и часть налогов арендодателям, а Минюст разъясняет, как её получить.

Кто может получить субсидию

Субсидия доступна для ВПЛ, которые:

  • переместились с территорий, где ведутся (велись) боевые действия, либо с временно оккупированных территорий;
  • имеют уничтоженное или непригодное для проживания жильё;
  • не имеют в собственности жилья в безопасных регионах;
  • тратят на аренду более 20% совокупного дохода семьи;
  • не получают помощь на проживание;
  • не являются участниками программы «Прихисток»;
  • не состоят в родственных отношениях с арендодателем.

Также программой могут воспользоваться детские дома семейного типа и приёмные семьи.

Кто не может получить субсидию

Субсидия не назначается, если:

  • приобретён автомобиль возрастом до 5 лет в течение трёх месяцев до обращения;
  • совершена покупка или расходы (за исключениями*) свыше 100 тыс. грн за последние три месяца;
  • на депозитных счетах имеется более 100 тыс. грн;
  • имеется задолженность по уплате алиментов более трёх месяцев;
  • расторгнут договор найма;
  • имеется жильё в безопасных регионах;
  • владелец жилья получил компенсацию расходов за временное размещение ВПЛ;
  • получатель получает помощь на проживание.

Как оформить субсидию

Необходимо заключить с владельцем жилья договор аренды (в соответствии с требованиями Порядка, утверждённого постановлением Кабинета Министров Украины от 25.10.2024 № 1225), после чего подать заявление о предоставлении субсидии.

Эти документы подаются в Пенсионный фонд Украины через его сервисные центры или ЦНАП. Также можно воспользоваться порталом электронных услуг ПФУ. В таком случае документы подаются в электронном виде и подписываются КЭП обеими сторонами.

Решение принимается в течение десяти рабочих дней. Заявитель получает уведомление о назначении субсидии, необходимости уточнения данных или отказе с объяснением причин.

Субсидия назначается на шесть месяцев с возможностью продления ещё на один шестимесячный период.

Какой размер субсидии

Размер определяется индивидуально с учётом:

доходов семьи;

количества членов семьи;

стоимости аренды в регионе.

Для расчёта применяется социальная норма жилья — 13,65 кв. м на человека (но не менее 35,22 кв. м на семью). Общая площадь жилья не может превышать 130 кв. м для квартир и 230 кв. м для домов.

Субсидия на аренду не влияет на право получения субсидии на оплату коммунальных услуг.

Преимущества для арендодателей

Государство компенсирует часть налогов с дохода от аренды:

НДФЛ и военный сбор — для владельцев жилья;

единый налог и военный сбор — для ФОП.

Государственная программа субсидий на аренду жилья — это инструмент государственной поддержки ВПЛ и содействия их интеграции в новые громады.

