ВККС рассмотрит вопрос о командировании судей в 3 суда

18:23, 3 марта 2026
Судья, который изъявил намерение быть командированным в другой суд, должен подать в Комиссию согласие по установленной форме с приложением необходимых документов.
Высшая квалификационная комиссия судей Украины назначила к рассмотрению вопрос о внесении представления о командировании (временном переводе) для осуществления правосудия:

  • в Дергачевский районный суд Харьковской области — 1 судьи;
  • в Новозаводский районный суд города Чернигова — 3 судей;
  • в Синельниковский горрайонный суд Днепропетровской области — 1 судьи.

Рассмотрение вопроса состоится 25 марта в 10:00 в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9).

Судья, который изъявил намерение быть командированным в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию согласие по установленной форме, к которому необходимо приложить:

справку по установленной форме;

иные документы, которые, по мнению судьи, могут быть учтены при принятии решения (при наличии).

Срок подачи документов — 7 дней со дня обнародования данного объявления.

Форма подачи документов — бумажная и/или электронная.

Документы можно подать лично либо направить почтой (в том числе электронной).

Документы принимаются по адресу Высшей квалификационной комиссии судей Украины:

почтовый адрес: 03110, г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9;

электронный адрес: [email protected].

