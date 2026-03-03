ВККС рассмотрит вопрос о командировании судей в 3 суда

Судья, который изъявил намерение быть командированным в другой суд, должен подать в Комиссию согласие по установленной форме с приложением необходимых документов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высшая квалификационная комиссия судей Украины назначила к рассмотрению вопрос о внесении представления о командировании (временном переводе) для осуществления правосудия:

в Дергачевский районный суд Харьковской области — 1 судьи;

в Новозаводский районный суд города Чернигова — 3 судей;

в Синельниковский горрайонный суд Днепропетровской области — 1 судьи.

Рассмотрение вопроса состоится 25 марта в 10:00 в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9).

Судья, который изъявил намерение быть командированным в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию согласие по установленной форме, к которому необходимо приложить:

справку по установленной форме;

иные документы, которые, по мнению судьи, могут быть учтены при принятии решения (при наличии).

Срок подачи документов — 7 дней со дня обнародования данного объявления.

Форма подачи документов — бумажная и/или электронная.

Документы можно подать лично либо направить почтой (в том числе электронной).

Документы принимаются по адресу Высшей квалификационной комиссии судей Украины:

почтовый адрес: 03110, г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9;

электронный адрес: [email protected].

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.