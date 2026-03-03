  1. В Украине

Комитет Рады рекомендует каждой семье иметь резерв воды по меньшей мере на 3 дня

18:58, 3 марта 2026
Комитет по энергетике и жилищно-коммунальным услугам дал несколько советов гражданам, что делать в случае повреждения систем водоснабжения. .
В связи с распространением информации о вероятном ударе РФ по системам водоснабжения, а также с учетом предыдущих целенаправленных атак на объекты критической инфраструктуры, Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг предоставил рекомендации для граждан относительно действий в случае перебоев или прекращения водоснабжения.

Если водоснабжение прекращено

  • Перекройте краны в квартире или частном доме.
  • Ожидайте официальной информации и звоните в аварийные службы только при острой необходимости, чтобы не перегружать линии.
  • Обеспечьте наличие запасов питьевой и технической воды.

В случае изменения цвета, запаха или давления воды

  • Не употребляйте воду без кипячения.
  • Кипятите воду не менее 10 минут.
  • Для питья и приготовления пищи лучше использовать бутилированную или привозную воду.
  • По возможности применяйте бытовые фильтры или средства для обеззараживания.

Организация подвоза воды

Информация о местах и графиках работы соответствующих пунктов раздачи питьевой воды публикуется на официальных ресурсах громад.

Рекомендуемый минимальный запас воды

Комитет рекомендует каждой семье иметь резерв воды не менее чем на 3 суток:

  • 3–5 литров питьевой воды на одного человека в сутки;
  • дополнительный запас технической воды для гигиенических и бытовых нужд.

Комитет держит вопрос стабильной работы объектов водоснабжения на постоянном контроле и взаимодействует с центральными и местными органами исполнительной власти

Верховная Рада Украины

