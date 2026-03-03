Комитет Рады рекомендует каждой семье иметь резерв воды по меньшей мере на 3 дня
В связи с распространением информации о вероятном ударе РФ по системам водоснабжения, а также с учетом предыдущих целенаправленных атак на объекты критической инфраструктуры, Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг предоставил рекомендации для граждан относительно действий в случае перебоев или прекращения водоснабжения.
Если водоснабжение прекращено
- Перекройте краны в квартире или частном доме.
- Ожидайте официальной информации и звоните в аварийные службы только при острой необходимости, чтобы не перегружать линии.
- Обеспечьте наличие запасов питьевой и технической воды.
В случае изменения цвета, запаха или давления воды
- Не употребляйте воду без кипячения.
- Кипятите воду не менее 10 минут.
- Для питья и приготовления пищи лучше использовать бутилированную или привозную воду.
- По возможности применяйте бытовые фильтры или средства для обеззараживания.
Организация подвоза воды
Информация о местах и графиках работы соответствующих пунктов раздачи питьевой воды публикуется на официальных ресурсах громад.
Рекомендуемый минимальный запас воды
Комитет рекомендует каждой семье иметь резерв воды не менее чем на 3 суток:
- 3–5 литров питьевой воды на одного человека в сутки;
- дополнительный запас технической воды для гигиенических и бытовых нужд.
Комитет держит вопрос стабильной работы объектов водоснабжения на постоянном контроле и взаимодействует с центральными и местными органами исполнительной власти
