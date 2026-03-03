Комитет по вопросам интеграции Украины в ЕС провел спецзаседание по прогрессу переговоров о вступлении в Евросоюз

Тарас Качка сообщил, что Украина получила от Европейского Союза бенчмарки по трем кластерам — первому, второму и шестому.

Комитет по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз провел внеочередное заседание, посвященное оценке прогресса Украины на текущем этапе переговоров о вступлении в ЕС.

В заседании приняли участие: вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка; Посол ЕС в Украине Катарина Матернова; Первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко; представители правительства; представители судебной ветви власти; члены Комитета по вопросам интеграции Украины в ЕС; председатели подкомитетов ВР по вопросам европейской интеграции; Посол Республики Кипр и Временный поверенный в делах Посольства Ирландии — Кипр в настоящее время осуществляет председательство в Совете Европейского Союза, а Ирландия примет эту эстафету во второй половине года; а также представители гражданского общества и медиа.

Открывая заседание, председатель Комитета по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что сегодня Украина находится в особом периоде евроинтеграционных возможностей. Поэтому важно понимать правовые и процедурные последствия решений и мер после неформальной встречи министров стран ЕС по делам Европы, состоявшейся 11 декабря 2025 года во Львове, а также положений совместного заявления, принятого по ее итогам.

«Нам важно выяснить, как правительство видит приоритизацию тех десяти задач, которые были согласованы между вице-премьером Качкой и еврокомиссаром Кос во Львове, как они соотносятся с другими задачами — с подготовкой Национальной программы адаптации права Европейского Союза, как они соотносятся с задачами, которые мы получили в рамках пакета расширения, в рамках отчета о расширении», — подчеркнула Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка сообщил, что Украина сейчас находится в практической части переговоров.

«Мы получили от Европейского Союза бенчмарки по трем кластерам — первому, второму и шестому. Это произошло в декабре, ожидаем также сейчас, уже почти финализированы бенчмарки по другим трем кластерам — третьему, четвертому и пятому. Возможно, в ближайшие дни получим и их», — сказал вице-премьер.

По его словам, это означает, что несмотря на блокирование формального голосования об открытии кластеров, Украина уже получила перечень конкретных критериев, по которым ее будет оценивать Европейская комиссия. То есть переговорный процесс перешел в практическую фазу выполнения требований и отчетности по ним.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова отметила, что в отличие от предыдущих волн расширения, когда страна-кандидат выполняла условия, а ЕС предоставлял членство, в случае с Украиной существует глубокое понимание взаимной выгоды и поиск путей оптимизации процесса вступления.

По ее словам, сейчас возникает необходимость пересмотра самой методологии расширения, чтобы сделать ее более соответствующей современным условиям — более быстрому темпу жизни, войне и новым вызовам, с которыми сталкивается ЕС. Катарина Матернова также затронула вопросы верховенства права и борьбы с коррупцией в Украине. Она отметила, что долгосрочные институциональные изменения уже произошли.

«Есть несколько сфер, где работу нужно продолжать, но они не являются драматически сложными и требуют политической воли — предложить эти реформы и реализовать их. Я очень надеюсь, что это будет сделано», — сказала посол.

Первый заместитель Председателя Верховной Рады Александр Корниенко подчеркнул, что парламент и правительство ведут системную работу в рамках евроинтеграционной повестки дня — как на уровне законодательства, так и через консультации с секторами, гражданским обществом и местным самоуправлением. Он отметил важность постоянной обратной связи с Брюсселем и четкого понимания ориентиров и предпосылок для дальнейшего продвижения в переговорном процессе.

Большое внимание в ходе заседания уделили обсуждению реформ в контексте переговоров о вступлении в ЕС. Тарас Качка подчеркнул, что после завершения скрининга и получения конкретных критериев Украина имеет перечень требований ЕС, которые необходимо выполнить полностью. По его словам, речь идет не о выделении отдельных «приоритетных» реформ, а о комплексном выполнении всех обязательств, предусмотренных переговорной рамкой и дорожными картами.

Председатель Комитета Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что Украина должна честно и объективно оценивать свой прогресс на пути к Европейскому Союзу.

«Заявленная цель — полноценное членство в 2027 году — требует очень четкого ответа на вопрос о ее реалистичности. Потому что темп нашего движения, по крайней мере за последние полгода, точно оставляет желать лучшего и не соответствует уровню заявленных амбиций», — отметила она.

Глава Комитета подчеркнула необходимость откровенного диалога с обществом по вопросам евроинтеграции: «При условии реального решения стран Европейского Союза речь идет об ограниченном закреплении Украины в необратимости процесса вступления с одновременной приоритизацией требований к Украине. Об этом нужно честно говорить и работать над тем, чтобы нам это удалось».

Иванна Климпуш-Цинцадзе поблагодарила участников заседания за конструктивную дискуссию и разъяснения, которые дали более четкое понимание дальнейших шагов. По результатам обсуждения предложено инициировать в апреле специальное заседание Комитета с представлением Правительством Национальной программы адаптации законодательства к праву ЕС, а также вернуться к более структурированному и регулярному отчету правительства. Кроме того, Комитет планирует направить обобщенную информацию профильным парламентским комитетам для более широкого информирования и координации работы.

