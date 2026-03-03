В ЕС ищут решение, чтобы события в Иране не повлияли на поставки ракет для ПВО Украине

Ежегодный объем производства американских ракет для систем Patriot составляет около 700 единиц.

События вокруг Ирана могут повлиять на глобальные поставки ракет для систем ПВО и создать задержки с поставками для Украины, поэтому в Европейской комиссии уже ищут варианты, как помочь Киеву. Об этом в интервью Радио Свобода рассказал еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.

Отвечая на вопрос, разделяет ли он обеспокоенность украинского Президента относительно того, что интенсивность боевых действий в Иране может вызвать задержки с поставками ракет противовоздушной обороны для Украины, Кубилюс ответил утвердительно.

«Это, безусловно, вызывает обеспокоенность и у нас, поскольку ракеты для систем противовоздушной обороны сейчас очень активно используются вооруженными силами США, Израиля, арабских стран и т.д.», — отметил Кубилюс.

Он подчеркнул, что ежегодный объем производства американских ракет для систем Patriot составляет около 700 единиц, то есть он ограничен.

«Здесь может возникнуть вопрос, как гарантировать, чтобы поставки Украине не пострадали. Это один из стратегических вопросов, которые мы сейчас рассматриваем», — отметил Кубилюс.

По словам еврокомиссара, уже на этой неделе он лично начнет так называемый «ракетный тур», во время которого посетит европейских производителей, чтобы ускорить передачу ракет Украине.

В то же время он признал, что Европа не производит ракеты к системам Patriot, что усложняет быстрое решение проблемы.

По его словам, в ближайшем будущем помочь Украине может кредит от Еврокомиссии объемом 90 миллиардов евро, 60 из которых предусмотрены на оборонные нужды Украины на ближайшие два года. Часть этих средств планируется направить на закупку ракет и систем ПВО, в том числе в США.

