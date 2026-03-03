  1. В Украине

В Днепре будут судить врачей ВВК, которые подделывали ВИЧ-анализы для уклонения от мобилизации

18:52, 3 марта 2026
На основании фиктивных результатов анализов как минимум 48 мужчин признавали непригодными к службе.
В Днепре правоохранители завершили расследование и передали в суд дело в отношении организованной группы медиков, которых обвиняют в систематической подделке анализов на ВИЧ. На основании этих результатов как минимум 48 мужчин признавали непригодными к службе. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

«В число обвиняемых входят председатель и врачи военно-врачебной комиссии одного из районных ТЦК и СП Днепра, а также медики отделения профилактики и борьбы со СПИДом городской больницы», — говорится в заявлении.

По данным следствия, с апреля по октябрь 2024 года они вносили ложные данные в государственную систему «Мониторинг социально значимых болезней». Эти записи становились основанием для решений ВВК о непригодности и снятии с воинского учета, что позволяло избежать мобилизации и выезжать за границу.

Расследование в отношении девяти организаторов и исполнителей схемы завершено. 25 февраля обвинительный акт направили в суд.

Теперь врачам грозит до 8 лет лишения свободы.

Отдельно сообщено о подозрении части лиц, которые воспользовались схемой. Им грозит до 5 лет лишения свободы.

ОГП прокуратура Днепр мобилизация ВВК

