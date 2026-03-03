  1. В Украине

НБУ определил перечень важных объектов платежной инфраструктуры в Украине

18:29, 3 марта 2026
Национальный банк сообщил, что в рамках реализации функции оверсайта по результатам мониторинга деятельности в 2025 году определил перечень важных объектов платежной инфраструктуры в Украине.

«Единственной системно важной платежной системой, как и в предыдущие годы, остается Система электронных платежей (СЭП) Национального банка Украины», — говорится в заявлении.

Важными платежными системами определены пять платежных систем, а именно:

«Visa», Visa International Service Association, США;

«MasterCard», MasterCard International Incorporated, США;

«PrivatMoney», АО КБ «ПриватБанк», Украина;

«NovaPay», ООО «НоваПей», Украина;

«Финансовый мир», ООО «Украинская платежная система», Украина.

«Перечень важных технологических операторов платежных услуг остался неизменным по сравнению с прошлым годом. В него включены: ООО «ЭЙСИ ДИСИ ПРОЦЕССИНГ», ЧАО «Украинский процессинговый центр» и ООО «ТАС ЛИНК», — добавили в НБУ.

Распределение объектов платежной инфраструктуры по категориям важности осуществляется регулятором в соответствии с международной практикой для усиления контроля за их надежностью. Для важных объектов оверсайта установлены повышенные требования к непрерывности деятельности, управлению и организации деятельности, системе управления рисками и т.п.

НБУ





