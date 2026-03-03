  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Суд отказал в пробации и назначил три года заключения за незаконное оружие: детали дела

18:41, 3 марта 2026
В Бердичеве суд признал 36-летнего местного жителя виновным в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и патронов и назначил ему три года реального лишения свободы.
Бердичевский горрайонный суд Житомирской области вынес приговор, которым признал мужчину виновным в приобретении и хранении огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины) и назначил наказание – три года лишения свободы. До вступления приговора в силу обвиняемый будет находиться под стражей. Об этом сообщили в суде.

Как известно из приговора, 36-летний житель г. Бердичева незаконно приобрел и хранил по месту своего обитания обрез гладкоствольного охотничьего ружья и 5 патронов к нему. Эти предметы были обнаружены и изъяты правоохранителями во время обыска. По показаниям свидетеля по делу – бабушке обвиняемого, проживающей с ним в одном доме, внук проявлял к ней агрессию с применением оружия. Именно она и заявила в полицию.

Обвиняемый в судебном заседании не признал своей вины, только признался, что ему принадлежат патроны. Прокурор просил суд назначить обвиняемому наказание в виде трех лет лишения свободы, адвокат считала, что обвиняемого следует освободить от отбывания этого наказания с испытанием с испытательным сроком один год.

Суд, назначая вид и меру наказания, среди прочего, принял во внимание, что обвиняемый считается ранее не судимым (ст. 98 УК Украины), женат, имеет на иждивении малолетнего ребенка, характеризуется отрицательно, состоит на учете у психиатра, совершил тяжкое преступление. Кроме того, суд принял к сведению досудебный доклад органа пробации, согласно которому обвиняемый имеет высокий уровень риска совершения повторного уголовного правонарушения и очень высок риск опасности для общества, поэтому его исправление и предотвращение повторного совершения уголовного правонарушения невозможно без изоляции.

Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней (№274/8890/25).

суд оружие Бердичев судебная практика приговор

