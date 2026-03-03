В Киевской области начальник районного ТЦК погорел на взятке в 4000 долларов

Должностное лицо подозревается в вымогательстве 4 000 долларов США за «решение вопроса» с мобилизацией.

Фото: gp.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киевской области правоохранители задержали начальника отдела одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), который подозревается в вымогательстве 4 000 долларов США за «решение вопроса» с мобилизацией. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Отмечается, что должностное лицо требовало неправомерную выгоду от военнообязанного, находившегося в розыске. За 4 000 долларов он обещал снять мужчину с розыска, обновить его военно-учетные данные, оформить необходимые документы и организовать прохождение военно-врачебной комиссии без последующего призыва.

В случае отказа от такого «пакета услуг» он угрожал мобилизацией.

После получения оговоренной суммы неправомерной выгоды должностное лицо задержали.

В настоящее время задержанному сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.