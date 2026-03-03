Дональд Трамп заявил, что США разорвут торговлю с Испанией и назвал причину

Причиной недовольства Дональда Трампа стал запрет со стороны Испании использовать военные базы в операции против Ирана.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявил, что Испания была «ужасной». Он разорвет с страной все торговые соглашения. Об этом он сказал на пресс-конференции во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Причиной недовольства Трампа стал запрет со стороны Испании использовать базы на своей территории в операции против Ирана.

Американский лидер подчеркнул, что «никто не будет указывать США не использовать базы». Если Вашингтону понадобятся базы в Испании, то американцы «прилетят и воспользуются ими», отметил Трамп.

«Мы разорвем торговлю с Испанией. Мы не хотим иметь дело с Испанией», — заявил президент США.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.